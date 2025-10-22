Відмова від поїздки президента рф володимира путіна на саміт G20 до ПАР була оголошена 22 жовтня представником кремля, дмитром пєсковим.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Відповідно до інформації, яку надав журналістам рф, дмитро пєсков, прессекретар очільника кремля, вказується, що володимир путін у листопадовому саміті "групи двадцяти" в ПАР особисту участь не братиме.

Але все ж таки рф буде представлена ​​на цьому заході, як зазначили у кремлівських змі, "на гідному рівні".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спростував повідомлення про можливе перенесення саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна в Будапешті. Він назвав їх неправдивими.

