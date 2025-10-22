Саміт Трампа і путіна: глава МЗС Угорщини представив своє бачення подій

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто спростував повідомлення про можливе перенесення саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна в Будапешті, назвавши їх неправдивими. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку в соцмережі Х.

Деталі

За словами Сіярто, від самого оголошення про проведення мирного саміту в Будапешті було зрозуміло - знайдуться ті, хто намагатиметься завадити його організації.

Угорський міністр наголосив, що політики, які підтримують продовження війни, та підконтрольні їм медіа завжди реагують подібним чином напередодні подій, здатних вплинути на вибір між війною і миром.

Те саме відбувається майже перед кожним засіданням Європейської ради, перед ухваленням рішень щодо санкцій чи Європейського фонду миру. Нічого нового під сонцем. І цього разу буде так само - доки саміт не відбудеться, слід очікувати хвилі вкидів, фейкових новин і заяв про те, що захід нібито не відбудеться - йдеться у дописі Сіярто.

Нагадаємо

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.

За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, на якому лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.

У вівторок, 21 жовтня іноземні ЗМІ повідомили, що очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін.

Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.

