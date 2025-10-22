Саммит Трампа и Путина: глава МИД Венгрии представил свое видение событий
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о возможном переносе саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште. Он назвал их ложными, указав на ожидаемые "вбросы" перед событиями, влияющими на выбор между войной и миром.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о возможном переносе саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште, назвав их ложными. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу в соцсети Х.
По словам Сийярто, с самого объявления о проведении мирного саммита в Будапеште было понятно – найдутся те, кто будет пытаться помешать его организации.
Венгерский министр подчеркнул, что политики, поддерживающие продолжение войны, и подконтрольные им медиа всегда реагируют подобным образом накануне событий, способных повлиять на выбор между войной и миром.
То же самое происходит почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Ничего нового под солнцем. И на этот раз будет так же – пока саммит не состоится, следует ожидать волны вбросов, фейковых новостей и заявлений о том, что мероприятие якобы не состоится
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля Владимиром Путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом РФ, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.
Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.
