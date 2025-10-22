Саммит Трампа и Путина: глава МИД Венгрии представил свое видение событий

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о возможном переносе саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште, назвав их ложными. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу в соцсети Х.

По словам Сийярто, с самого объявления о проведении мирного саммита в Будапеште было понятно – найдутся те, кто будет пытаться помешать его организации.

Венгерский министр подчеркнул, что политики, поддерживающие продолжение войны, и подконтрольные им медиа всегда реагируют подобным образом накануне событий, способных повлиять на выбор между войной и миром.

То же самое происходит почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Ничего нового под солнцем. И на этот раз будет так же – пока саммит не состоится, следует ожидать волны вбросов, фейковых новостей и заявлений о том, что мероприятие якобы не состоится