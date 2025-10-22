Саммит "группы двадцати" в ЮАР пройдет без путина
Глава кремля владимир путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР. Об этом 22 октября сообщил представитель президента рф дмитрий песков, отметив, что российская федерация будет представлена на мероприятии на достойном уровне.
Отказ президента РФ Владимира Путина от поездки на саммит G20 в ЮАР был объявлен 22 октября представителем Кремля Дмитрием Песковым.
Детали
Согласно информации, предоставленной журналистам РФ Дмитрием Песковым, пресс-секретарем главы Кремля, указывается, что Владимир Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите "Группы двадцати" в ЮАР.
Но все же РФ будет представлена на этом мероприятии, как отметили в кремлевских СМИ, "на достойном уровне".
Напомним
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о возможном переносе саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Будапеште. Он назвал их ложными.
