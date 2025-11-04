Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатора

Очікувана зустріч між володимиром путіним та Дональдом Трампом на саміті G20 у Південній Африці не відбудеться. Як повідомляють російські ЗМІ, глава рф підписав розпорядження про склад делегації, яка вирушить до Йоганнесбурга, – її очолить заступник голови путінської адміністрації максим орєшкін, пише УНН.

Деталі

Сам путін не братиме участі в заході, що розвіює очікування можливої зустрічі з Трампом. Водночас участь самого Трампа у саміті залишається під питанням через дипломатичну напруженість між Вашингтоном і Преторією, пов’язану зі становищем білої меншини у ПАР.

У кремлі заявили, що необхідності у зустрічі путіна і Трампа зараз немає

Саміт "Групи двадцяти" пройде в Йоганнесбурзі з 20 по 24 листопада. До складу російської делегації також увійшли представники МЗС та Мінфіну рф, серед них заступник міністра закордонних справ Олександр Панкін і заступник міністра фінансів Іван Чебесков.

Президент Фінляндії Стубб припустив нову дату зустрічі Трампа та путіна