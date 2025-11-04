Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатора
Київ • УНН
путін не братиме участі в саміті G20 у Південній Африці, делегацію очолить заступник голови адміністрації максим орєшкін. Участь Дональда Трампа також під питанням через дипломатичну напруженість між Вашингтоном і Преторією.
Очікувана зустріч між володимиром путіним та Дональдом Трампом на саміті G20 у Південній Африці не відбудеться. Як повідомляють російські ЗМІ, глава рф підписав розпорядження про склад делегації, яка вирушить до Йоганнесбурга, – її очолить заступник голови путінської адміністрації максим орєшкін, пише УНН.
Деталі
Сам путін не братиме участі в заході, що розвіює очікування можливої зустрічі з Трампом. Водночас участь самого Трампа у саміті залишається під питанням через дипломатичну напруженість між Вашингтоном і Преторією, пов’язану зі становищем білої меншини у ПАР.
Саміт "Групи двадцяти" пройде в Йоганнесбурзі з 20 по 24 листопада. До складу російської делегації також увійшли представники МЗС та Мінфіну рф, серед них заступник міністра закордонних справ Олександр Панкін і заступник міністра фінансів Іван Чебесков.
