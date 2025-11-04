Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатора

ukenru
15:06 • 5118 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 15655 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 17617 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 14656 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 15705 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 14306 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20647 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44861 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24305 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81233 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41771 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32597 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 9594 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16964 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11657 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 15664 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 11682 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 17621 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 44861 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 41794 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Антоніу Гутерреш
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Покровськ
Румунія
Реклама
УНН Lite
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 16975 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 32608 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 29107 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 33239 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 42773 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Audi Q5
Фільм

Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатора

Київ • УНН

 • 1802 перегляди

путін не братиме участі в саміті G20 у Південній Африці, делегацію очолить заступник голови адміністрації максим орєшкін. Участь Дональда Трампа також під питанням через дипломатичну напруженість між Вашингтоном і Преторією.

Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатора

Очікувана зустріч між володимиром путіним та Дональдом Трампом на саміті G20 у Південній Африці не відбудеться. Як повідомляють російські ЗМІ, глава рф підписав розпорядження про склад делегації, яка вирушить до Йоганнесбурга, – її очолить заступник голови путінської адміністрації максим орєшкін, пише УНН.

Деталі

Сам путін не братиме участі в заході, що розвіює очікування можливої зустрічі з Трампом. Водночас участь самого Трампа у саміті залишається під питанням через дипломатичну напруженість між Вашингтоном і Преторією, пов’язану зі становищем білої меншини у ПАР.

У кремлі заявили, що необхідності у зустрічі путіна і Трампа зараз немає02.11.25, 14:48 • 4489 переглядiв

Саміт "Групи двадцяти" пройде в Йоганнесбурзі з 20 по 24 листопада. До складу російської делегації також увійшли представники МЗС та Мінфіну рф, серед них заступник міністра закордонних справ Олександр Панкін і заступник міністра фінансів Іван Чебесков.

Президент Фінляндії Стубб припустив нову дату зустрічі Трампа та путіна03.11.25, 11:40 • 5398 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Александр Стубб
Вашингтон
Дональд Трамп
Фінляндія
Південно-Африканська Республіка