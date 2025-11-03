Президент Фінляндії Стубб припустив нову дату зустрічі Трампа та путіна
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що Дональд Трамп і володимир путін можуть зустрітися на саміті G20 наприкінці листопада. Він вважає, що мирний план щодо України має перейти до конкретних дій.
Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін можуть знову зустрітися на саміті G20 наприкінці листопада, пише УНН з посиланням на Yle та Iltalehti.
Якщо тут буде прогрес, наступним можливим пунктом, імовірно, буде саміт G20 у Південній Африці. До цього я не бачу жодних умов для зустрічі путіна та Трампа, але це залежить від них
Стубб твердо переконаний, що мирний план щодо України має перейти до конкретних дій у певний момент. По-перше, необхідні гарантії безпеки для припинення вогню, які розробляються з моменту зустрічі Трампа та путіна на Алясці в серпні. Після цього необхідно вирішити, яких пунктів слід дотримуватися під час припинення вогню.
Стубб також говорив про стратегічну стабільність великих держав, які перебувають у перехідному періоді. "Ми вступили в нову еру ядерної зброї, в якій, на жаль, значення ядерної зброї зростає", - сказав Стубб.
"Ця епоха позначена зміною ролі Сполучених Штатів. На військовому рівні наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами працює блискуче. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Сполучені Штати частково переключають свою увагу на щось інше", - вказав він.
Також Стубб хотів підкреслити безпекове середовище і те, як до нього готуватися. На його думку, ситуація Фінляндії є складною. Стубб нагадав, що Росія вже четвертий рік веде війну в Україні.
Роль Фінляндії у підтримці України, на його думку, чітка і сильна. "Підтримуючи Україну, в багатьох питаннях ми є отримувачами. Розуміння України щодо сучасного ведення війни дає нам багато", - зазначив Стубб.
Другим фактором, що формує безпекове середовище, за словами Стубба, є багатовимірність криз, таких як гібридні загрози.
Доповнення
Саміт G20 відбудеться в Йоганнесбурзі у ПАР 22-23 листопада.
