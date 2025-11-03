$42.080.01
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
"Може посилити підозри та створити ризики схем": у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Ексклюзив
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Президент Фінляндії Стубб припустив нову дату зустрічі Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 3210 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що Дональд Трамп і володимир путін можуть зустрітися на саміті G20 наприкінці листопада. Він вважає, що мирний план щодо України має перейти до конкретних дій.

Президент Фінляндії Стубб припустив нову дату зустрічі Трампа та путіна

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін можуть знову зустрітися на саміті G20 наприкінці листопада, пише УНН з посиланням на Yle та Iltalehti.

Якщо тут буде прогрес, наступним можливим пунктом, імовірно, буде саміт G20 у Південній Африці. До цього я не бачу жодних умов для зустрічі путіна та Трампа, але це залежить від них

– сказав Стубб.

Стубб твердо переконаний, що мирний план щодо України має перейти до конкретних дій у певний момент. По-перше, необхідні гарантії безпеки для припинення вогню, які розробляються з моменту зустрічі Трампа та путіна на Алясці в серпні. Після цього необхідно вирішити, яких пунктів слід дотримуватися під час припинення вогню.

Стубб також говорив про стратегічну стабільність великих держав, які перебувають у перехідному періоді. "Ми вступили в нову еру ядерної зброї, в якій, на жаль, значення ядерної зброї зростає", - сказав Стубб.

"Ця епоха позначена зміною ролі Сполучених Штатів. На військовому рівні наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами працює блискуче. Ми не можемо ігнорувати той факт, що Сполучені Штати частково переключають свою увагу на щось інше", - вказав він.

Також Стубб хотів підкреслити безпекове середовище і те, як до нього готуватися. На його думку, ситуація Фінляндії є складною. Стубб нагадав, що Росія вже четвертий рік веде війну в Україні.

Роль Фінляндії у підтримці України, на його думку, чітка і сильна. "Підтримуючи Україну, в багатьох питаннях ми є отримувачами. Розуміння України щодо сучасного ведення війни дає нам багато", - зазначив Стубб.

Другим фактором, що формує безпекове середовище, за словами Стубба, є багатовимірність криз, таких як гібридні загрози.

Доповнення

Саміт G20 відбудеться в Йоганнесбурзі у ПАР 22-23 листопада.

Саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі, куди можуть запросити путіна - Трамп 06.09.25, 10:17 • 4353 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Александр Стубб
Дональд Трамп
Фінляндія
Південно-Африканська Республіка
Сполучені Штати Америки
Україна