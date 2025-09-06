Саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі, куди можуть запросити путіна - Трамп
Дональд Трамп заявив, що саміт G20 у 2026 році пройде в Маямі. Він припустив можливість запрошення диктатора путіна на цю подію.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі, куди можуть запросити російського диктатора володимира путіна. Про це Трамп заявив під час зустрічі із журналістами в Овальному кабінеті, передає УНН.
"Оскільки наступного року ми святкуємо 250-річчя нашої країни, Сполучені Штати матимуть честь приймати саме цей саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років. Сьогодні в другій половині дня я з радістю оголошую, що конференція G20 2026 року, яка буде... Я міг би зачитати список країн, про які йдеться, але, думаю, ви знаєте, які це країни, але конференція відбудеться в одному з найкращих міст нашої країни, прекрасному Маямі, штат Флорида", - сказав Трамп.
Також він припустив, що може запросити на саміт путіна.
"О, це цікаво. Я про це не думав. Ні, я про це не думав. Цікаве питання. Я трохи поміркую над ним", - додав Трамп.
Раніше Трамп заявляв, що рішення виключити росію з Групи восьми (G8) було помилковим.