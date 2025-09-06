$41.350.02
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 15252 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 28088 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 33703 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 26580 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37769 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42235 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36315 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 66821 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 46550 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі, куди можуть запросити путіна - Трамп

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Дональд Трамп заявив, що саміт G20 у 2026 році пройде в Маямі. Він припустив можливість запрошення диктатора путіна на цю подію.

Саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі, куди можуть запросити путіна - Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі, куди можуть запросити російського диктатора володимира путіна. Про це Трамп заявив під час зустрічі із журналістами в Овальному кабінеті, передає УНН.

Деталі

"Оскільки наступного року ми святкуємо 250-річчя нашої країни, Сполучені Штати матимуть честь приймати саме цей саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років. Сьогодні в другій половині дня я з радістю оголошую, що конференція G20 2026 року, яка буде... Я міг би зачитати список країн, про які йдеться, але, думаю, ви знаєте, які це країни, але конференція відбудеться в одному з найкращих міст нашої країни, прекрасному Маямі, штат Флорида", - сказав Трамп.

Також він припустив, що може запросити на саміт путіна.

"О, це цікаво. Я про це не думав. Ні, я про це не думав. Цікаве питання. Я трохи поміркую над ним", - додав Трамп.

Нагадаємо

Раніше Трамп заявляв, що рішення виключити росію з Групи восьми (G8) було помилковим.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки