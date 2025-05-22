Трамп заявив, що виключення росії з G8 було помилкою
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що рішення виключити росію з G8 було помилковим. Також він не виключив участі США у саміті G20, який прийматиме ПАР.
Рішення виключити росію з Групи восьми (G8) було помилковим. Таку думку під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою висловив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
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За його словами, рішення виключити росію з G8 було "блискучим".
Було б набагато краще, якби росія була в ній. Знаєте, багато людей можуть сказати: "О, це прозвучало, ніби якби росія була у складі (G8 - ред.) у вас, можливо, не було б цієї війни". І якби у вас був інший президент, у вас би теж не було війни
Він також не виключив участі США у цьогорічному саміті Групи двадцяти (G20), який прийматиме ПАР, і назвав Вашингтон ключовим гравцем як для G7, так і для G20.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив під час слухань у Сенаті, що "ми вирішили не брати участі".
Нагадаємо
У лютому президент США Дональд Трамп уже заявляв, що хотів би, щоб росія повернулася до G7, зазначивши, що виключення москви було помилкою.
росія була членом клубу індустріальних демократій G7, тоді відомого як G8, доки москву не виключили після анексії Криму 2014 року.
Білий дім заборонив агентствам США участь у підготовці G20 у ПАР після погроз Трампа бойкотувати саміт14.05.25, 21:31 • 3733 перегляди