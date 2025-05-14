Білий дім заборонив агентствам США участь у підготовці G20 у ПАР після погроз Трампа бойкотувати саміт

Рада національної безпеки Білого дому наказала агентствам та відомствам США призупинити роботу з підготовки США до участі у саміті "Великої двадцятки", який цього року приймає Південна Африка. Президент Дональд Трамп раніше пригрозив бойкотувати саміт G20 через закон Південної Африки про "конфіскацію землі". Про це повідомляє Washington Post з посиланням на два джерела, обізнані з цим питанням, передає УНН.

Це рішення влади США, що поки офіційно не оприлюднене, ухвалене на тлі недавніх публічних погроз президента Дональда Трампа бойкотувати саміт через заяви про те, що уряд Південної Африки відбирає землю у білих південноафриканців відповідно до нового закону про експропріацію, ухваленого в країні.

Саміт G-20 – це щорічний міжнародний форум найбільших економік світу, покликаний вирішувати найбільші глобальні фінансові проблеми. Саміт у Йоганнесбурзі заплановано на листопад 2025 року під гаслом "Солідарність, рівність, сталий розвиток".

Посадовець Білого дому послався на коментар Трампа, озвучений в понеділок, в якому американський лідер звинуватив Південну Африку у здійсненні "геноциду" проти білих громадян і заявив, що бойкотуватиме зустрічі лідерів G20 у Йоганнесбурзі, якщо "ситуація не буде вирішена".

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Рішення Ради національної призупиняє підготовку США до саміту G-20, що включало величезну кількість бюрократичних координацій та робочих зустрічей посадовців адміністрації протягом року перед самітом.

Південна Африка відкинула звинувачення адміністрації Трампа, заявляючи, що немає жодних доказів переслідування чи "геноциду білих" у країні. Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що адміністрація Трампа "неправильно підійшла до справи", виступаючи проти політики в Південній Африці, спрямованої на вирішення проблеми расової нерівності, яка існує з моменту закінчення апартеїду три десятиліття тому.

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Останніми тижнями Трамп посилив свої нападки на уряд Південної Африки. Цього тижня група з приблизно 50 білих південноафриканців прибула до Міжнародного аеропорту Вашингтона Даллеса як біженці, що мають гуманітарний статус, який адміністрація призупинила для всіх інших груп у світі.

Як можна очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G-20, якщо конфіскація земель та геноцид є головною темою розмови? Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні сім’ї