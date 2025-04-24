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"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву
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Вважаємо однією із передумов: президент ПАР про територіальні поступки України

Київ • УНН

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Президент ПАР заявив, що можливі територіальні поступки України є передумовою миру. Проте, головне - це прагнення України до негайного припинення вогню для початку переговорів.

Вважаємо однією із передумов: президент ПАР про територіальні поступки України

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що потенційні територіальні поступки України розглядається як одна з передумов завершення війни, але основна увага зосереджена на бажанні України до безумовного припинення вогню. Про це Рамафоса заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Це те, що ми вважаємо однією із передумов (потенційна відмова України від частини територій - ред.), але маємо фокусуватися на бажанні, готовності України йти до безумовного припинення вогню. Саме таке припинення може задати відповідний тон для продовження переговорів 

- Рамафоса.

Він зазначив, що згода Зеленського до припинення вогню слід розглядати в позитивному ключі.

Не як питання відмови від територій. Це ті речі, які треба обговорювати за столом переговорів. Але, знову ж таки, якщо буде запроваджено режим припинення вогню, це стане початком процесу відновлення довіри, в рамках якого можна буде обговорювати багато чого 

– додав Рамафоса.

Нагадаємо

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного процесу в Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Сіріл Рамафоса
Дональд Трамп
Південна Африка
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