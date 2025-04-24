Вважаємо однією із передумов: президент ПАР про територіальні поступки України

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що потенційні територіальні поступки України розглядається як одна з передумов завершення війни, але основна увага зосереджена на бажанні України до безумовного припинення вогню. Про це Рамафоса заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Це те, що ми вважаємо однією із передумов (потенційна відмова України від частини територій - ред.), але маємо фокусуватися на бажанні, готовності України йти до безумовного припинення вогню. Саме таке припинення може задати відповідний тон для продовження переговорів - Рамафоса.

Він зазначив, що згода Зеленського до припинення вогню слід розглядати в позитивному ключі.

Не як питання відмови від територій. Це ті речі, які треба обговорювати за столом переговорів. Але, знову ж таки, якщо буде запроваджено режим припинення вогню, це стане початком процесу відновлення довіри, в рамках якого можна буде обговорювати багато чого – додав Рамафоса.

Нагадаємо

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного процесу в Україні.