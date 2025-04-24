Вважаємо однією із передумов: президент ПАР про територіальні поступки України
Київ • УНН
Президент ПАР заявив, що можливі територіальні поступки України є передумовою миру. Проте, головне - це прагнення України до негайного припинення вогню для початку переговорів.
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що потенційні територіальні поступки України розглядається як одна з передумов завершення війни, але основна увага зосереджена на бажанні України до безумовного припинення вогню. Про це Рамафоса заявив під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Це те, що ми вважаємо однією із передумов (потенційна відмова України від частини територій - ред.), але маємо фокусуватися на бажанні, готовності України йти до безумовного припинення вогню. Саме таке припинення може задати відповідний тон для продовження переговорів
Він зазначив, що згода Зеленського до припинення вогню слід розглядати в позитивному ключі.
Не як питання відмови від територій. Це ті речі, які треба обговорювати за столом переговорів. Але, знову ж таки, якщо буде запроваджено режим припинення вогню, це стане початком процесу відновлення довіри, в рамках якого можна буде обговорювати багато чого
Нагадаємо
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного процесу в Україні.