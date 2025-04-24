Считаем одной из предпосылок: президент ЮАР о территориальных уступках Украины

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что потенциальные территориальные уступки Украины рассматриваются как одна из предпосылок завершения войны, но основное внимание сосредоточено на желании Украины к безусловному прекращению огня. Об этом Рамафоса заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Это то, что мы считаем одной из предпосылок (потенциальный отказ Украины от части территорий - ред.), но должны фокусироваться на желании, готовности Украины идти к безусловному прекращению огня. Именно такое прекращение может задать соответствующий тон для продолжения переговоров - Рамафоса.

Он отметил, что согласие Зеленского к прекращению огня следует рассматривать в положительном ключе.

Не как вопрос отказа от территорий. Это те вещи, которые нужно обсуждать за столом переговоров. Но, опять же, если будет введен режим прекращения огня, это станет началом процесса восстановления доверия, в рамках которого можно будет обсуждать многое – добавил Рамафоса.

Напомним

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного процесса в Украине.