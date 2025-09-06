Саммит G20 в 2026 году состоится в Майами, куда могут пригласить путина - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами. Он допустил возможность приглашения диктатора путина на это событие.
Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 в 2026 году состоится в Майами, куда могут пригласить российского диктатора владимира путина. Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами в Овальном кабинете, передает УНН.
Детали
"Поскольку в следующем году мы празднуем 250-летие нашей страны, Соединенные Штаты будут иметь честь принимать именно этот саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет. Сегодня во второй половине дня я с радостью объявляю, что конференция G20 2026 года, которая будет... Я мог бы зачитать список стран, о которых идет речь, но, думаю, вы знаете, какие это страны, но конференция состоится в одном из лучших городов нашей страны, прекрасном Майами, штат Флорида", - сказал Трамп.
Также он предположил, что может пригласить на саммит путина.
"О, это интересно. Я об этом не думал. Нет, я об этом не думал. Интересный вопрос. Я немного поразмышляю над ним", - добавил Трамп.
Напомним
Ранее Трамп заявлял, что решение исключить россию из Группы восьми (G8) было ошибочным.