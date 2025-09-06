Саммит G20 в 2026 году состоится в Майами, куда могут пригласить путина - Трамп

$41.350.00
48.130.07
ukenru
06:10 • 5126 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 16427 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 29113 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 35177 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 27408 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 38087 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 42497 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36383 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 67318 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46615 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
49%
756мм
Популярные новости
Медведев: Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность у границ РФ5 сентября, 22:28 • 5172 просмотра
Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп5 сентября, 22:56 • 6810 просмотра
Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть5 сентября, 23:27 • 6072 просмотра
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина6 сентября, 00:26 • 7922 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo6 сентября, 01:30 • 11660 просмотра
публикации
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 5138 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 35186 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 26497 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 49806 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 67321 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Польша
Купянск
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 34788 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 85522 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 33735 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 38299 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 39536 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
E-6 Mercury

Саммит G20 в 2026 году состоится в Майами, куда могут пригласить путина - Трамп

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Дональд Трамп заявил, что саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами. Он допустил возможность приглашения диктатора путина на это событие.

Саммит G20 в 2026 году состоится в Майами, куда могут пригласить путина - Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 в 2026 году состоится в Майами, куда могут пригласить российского диктатора владимира путина. Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами в Овальном кабинете, передает УНН.

Детали

"Поскольку в следующем году мы празднуем 250-летие нашей страны, Соединенные Штаты будут иметь честь принимать именно этот саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет. Сегодня во второй половине дня я с радостью объявляю, что конференция G20 2026 года, которая будет... Я мог бы зачитать список стран, о которых идет речь, но, думаю, вы знаете, какие это страны, но конференция состоится в одном из лучших городов нашей страны, прекрасном Майами, штат Флорида", - сказал Трамп.

Также он предположил, что может пригласить на саммит путина.

"О, это интересно. Я об этом не думал. Нет, я об этом не думал. Интересный вопрос. Я немного поразмышляю над ним", - добавил Трамп.

Напомним

Ранее Трамп заявлял, что решение исключить россию из Группы восьми (G8) было ошибочным.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты