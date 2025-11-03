$42.080.01
Президент Финляндии Стубб предположил новую дату встречи Трампа и путина

Киев • УНН

 • 2442 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Дональд Трамп и владимир путин могут встретиться на саммите G20 в конце ноября. Он считает, что мирный план по Украине должен перейти к конкретным действиям.

Президент Финляндии Стубб предположил новую дату встречи Трампа и путина

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин могут снова встретиться на саммите G20 в конце ноября, пишет УНН со ссылкой на Yle и Iltalehti.

Если здесь будет прогресс, следующим возможным пунктом, вероятно, будет саммит G20 в Южной Африке. До этого я не вижу никаких условий для встречи путина и Трампа, но это зависит от них

– сказал Стубб.

Стубб твердо убежден, что мирный план по Украине должен перейти к конкретным действиям в определенный момент. Во-первых, необходимы гарантии безопасности для прекращения огня, которые разрабатываются с момента встречи Трампа и путина на Аляске в августе. После этого необходимо решить, какие пункты следует соблюдать во время прекращения огня.

Стубб также говорил о стратегической стабильности великих держав, которые находятся в переходном периоде. "Мы вступили в новую эру ядерного оружия, в которой, к сожалению, значение ядерного оружия растет", - сказал Стубб.

"Эта эпоха отмечена изменением роли Соединенных Штатов. На военном уровне наше двустороннее сотрудничество с Соединенными Штатами работает блестяще. Мы не можем игнорировать тот факт, что Соединенные Штаты частично переключают свое внимание на что-то другое", - указал он.

Также Стубб хотел подчеркнуть среду безопасности и то, как к ней готовиться. По его мнению, ситуация Финляндии сложная. Стубб напомнил, что россия уже четвертый год ведет войну в Украине.

Роль Финляндии в поддержке Украины, по его мнению, четкая и сильная. "Поддерживая Украину, во многих вопросах мы являемся получателями. Понимание Украины относительно современного ведения войны дает нам много", - отметил Стубб.

Вторым фактором, формирующим среду безопасности, по словам Стубба, является многомерность кризисов, таких как гибридные угрозы.

Дополнение

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге в ЮАР 22-23 ноября.

Саммит G20 в 2026 году состоится в Майами, куда могут пригласить путина - Трамп06.09.25, 10:17 • 4349 просмотров

Юлия Шрамко

