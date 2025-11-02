У кремлі заявили, що необхідності у зустрічі путіна і Трампа зараз немає
Київ • УНН
За словами дмитра пєскова, прес-секретаря президента росії, зустріч Трампа і путіна можлива, але наразі в ній немає необхідності. Він також казав, що для такої зустрічі потрібна "робота над українським врегулюванням".
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Гіпотетично міркуючи, вона можлива, але зараз у ній немає необхідності
Представник кремля також зазначав, що зустріч лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа з путіним можлива - її можна оперативно організувати. При цьому, прес-секретар президента рф додав, що "необхідна копітка робота над українським врегулюванням".
Нагадаємо
дмитро пєсков прокоментував повідомлення про скасування зустрічі путіна і Трампа в Будапешті 31 жовтня.
Випробування росією крилатої ракети "Буревестник" і безпілотного підводного апарата "Посейдон" "в жодному разі не є ядерними". Про це заявляв у кінці жовтня речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков.