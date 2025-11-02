В кремле заявили, что необходимости во встрече путина и Трампа сейчас нет
Киев • УНН
По словам дмитрия пескова, пресс-секретаря президента россии, встреча Трампа и путина возможна, но сейчас в ней нет необходимости. Он также говорил, что для такой встречи нужна "работа над украинским урегулированием".
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Гипотетически рассуждая, она возможна, но сейчас в ней нет необходимости
Представитель Кремля также отмечал, что встреча лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа с Путиным возможна - ее можно оперативно организовать. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что "необходима кропотливая работа над украинским урегулированием".
Напомним
Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отмене встречи Путина и Трампа в Будапеште 31 октября.
Испытания Россией крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" "ни в коем случае не являются ядерными". Об этом заявлял в конце октября пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.