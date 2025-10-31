Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відреагував на повідомленні про скасування зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Угорщині 31 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Відповідаючи на питання російських "медіа" про причини скасування зустрічі і її перенесення, пєсков заявив, що "треба орієнтуватися на офіційні формулювання, а не на оцінки газет".

Там були зовсім інші формулювання і зовсім інші оцінки - заявив пєсков.

Нагадаємо

Нещодавно Financial Times повідомляло, що саміт російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа, який був запланований в столиці Угорщині Будапешті, скасували. Причини - жорсткі вимоги росіян щодо України. Рішення було ухвалене після напруженої телефонної розмови між високопоставленими дипломатами двох країн.

Доповнення

Як повідомляв Bloomberg президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 листопада.