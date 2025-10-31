Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отреагировал на сообщения об отмене встречи с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии 31 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Отвечая на вопросы российских "медиа" о причинах отмены встречи и ее переноса, Песков заявил, что "надо ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки газет".

Там были совсем другие формулировки и совсем другие оценки - заявил песков.

Напомним

Недавно Financial Times сообщало, что саммит российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа, который был запланирован в столице Венгрии Будапеште, отменили. Причины - жесткие требования россиян по Украине. Решение было принято после напряженного телефонного разговора между высокопоставленными дипломатами двух стран.

Дополнение

Как сообщал Bloomberg, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября.