"Были совсем другие формулировки и оценки": пресс-секретарь путина прокомментировал отмену встречи с Трампом в Венгрии
Киев • УНН
дмитрий песков прокомментировал сообщения об отмене встречи путина и Трампа в Будапеште 31 октября. Он призвал "ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки СМИ".
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отреагировал на сообщения об отмене встречи с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии 31 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Отвечая на вопросы российских "медиа" о причинах отмены встречи и ее переноса, Песков заявил, что "надо ориентироваться на официальные формулировки, а не на оценки газет".
Там были совсем другие формулировки и совсем другие оценки
Напомним
Недавно Financial Times сообщало, что саммит российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа, который был запланирован в столице Венгрии Будапеште, отменили. Причины - жесткие требования россиян по Украине. Решение было принято после напряженного телефонного разговора между высокопоставленными дипломатами двух стран.
Дополнение
Как сообщал Bloomberg, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября.