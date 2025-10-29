Трамп і Орбан проведуть переговори 8 листопада: обговорюватимуть санкції США та енергетичну залежність Будапешта від москви – Вloomberg

$42.080.01
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
14:53 • 11508 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
12:54 • 39579 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
12:21 • 28736 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 47982 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
29 жовтня, 09:51 • 28268 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
29 жовтня, 07:00 • 74725 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48335 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 47205 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114402 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 47557 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29 жовтня, 08:48 • 29983 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 37695 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 13619 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters14:19 • 13761 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
12:54 • 39570 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 47973 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 37712 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 07:00 • 74719 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 84240 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Володимир Зеленський
Милорад Додик
Віктор Орбан
Сполучені Штати Америки
Україна
Покровськ
Каліфорнія
Боснія і Герцеговина
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 3716 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 13638 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 47578 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 54020 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 35404 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Свіфт
Boeing 737 MAX

Трамп і Орбан проведуть переговори 8 листопада: обговорюватимуть санкції США та енергетичну залежність Будапешта від москви – Вloomberg

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Дональд Трамп зустрінеться з Віктором Орбаном 8 листопада для обговорення впливу американських санкцій на російську нафту, від якої Угорщина критично залежить. Зустріч відбудеться у Вашингтоні, де обговорюватимуться способи захисту угорської економіки від наслідків обмежень.

Трамп і Орбан проведуть переговори 8 листопада: обговорюватимуть санкції США та енергетичну залежність Будапешта від москви – Вloomberg

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 листопада, повідомило джерело, знайоме з підготовкою переговорів. Місце проведення зустрічі ще узгоджується, але, за словами Орбана, вона має відбутися у Вашингтоні. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що ключовою темою стане вплив американських санкцій на російську нафту, від якої Угорщина залишається критично залежною. Прем’єр-міністр планує обговорити з Трампом способи захисту угорської економіки від наслідків обмежень, спрямованих проти російських енергетичних компаній.

Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28.10.25, 03:38 • 26069 переглядiв

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну більшість країн ЄС зменшили імпорт російських енергоносіїв, однак Будапешт, навпаки, збільшив закупівлі, посилаючись на географічні обмеження. Уряд Орбана аргументує, що відсутність виходу до моря залишає країну без реальної альтернативи, хоча існує нафтопровід через Хорватію, який з’єднує Угорщину з Адріатичним морем.

Американські дипломати ці аргументи відкидають. Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Угорщина не робить жодних конкретних кроків для зменшення залежності від москви.

Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків для скорочення імпорту російських енергоносіїв. Ми продовжуватимемо працювати з ними, а також з країнами, які можуть допомогти їм позбутися цієї залежності 

– сказав Вітакер.

Орбан зустрінеться з Трампом для обговорення санкцій США проти нафти рф27.10.25, 15:58 • 3382 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Хорватія
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан