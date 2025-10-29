Трамп і Орбан проведуть переговори 8 листопада: обговорюватимуть санкції США та енергетичну залежність Будапешта від москви – Вloomberg

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 8 листопада, повідомило джерело, знайоме з підготовкою переговорів. Місце проведення зустрічі ще узгоджується, але, за словами Орбана, вона має відбутися у Вашингтоні. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Очікується, що ключовою темою стане вплив американських санкцій на російську нафту, від якої Угорщина залишається критично залежною. Прем’єр-міністр планує обговорити з Трампом способи захисту угорської економіки від наслідків обмежень, спрямованих проти російських енергетичних компаній.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну більшість країн ЄС зменшили імпорт російських енергоносіїв, однак Будапешт, навпаки, збільшив закупівлі, посилаючись на географічні обмеження. Уряд Орбана аргументує, що відсутність виходу до моря залишає країну без реальної альтернативи, хоча існує нафтопровід через Хорватію, який з’єднує Угорщину з Адріатичним морем.

Американські дипломати ці аргументи відкидають. Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Угорщина не робить жодних конкретних кроків для зменшення залежності від москви.

Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків для скорочення імпорту російських енергоносіїв. Ми продовжуватимемо працювати з ними, а також з країнами, які можуть допомогти їм позбутися цієї залежності