Трамп и Орбан проведут переговоры 8 ноября: будут обсуждать санкции США и энергетическую зависимость Будапешта от Москвы – Bloomberg
Киев • УНН
Дональд Трамп встретится с Виктором Орбаном 8 ноября для обсуждения влияния американских санкций на российскую нефть, от которой Венгрия критически зависит. Встреча состоится в Вашингтоне, где будут обсуждаться способы защиты венгерской экономики от последствий ограничений.
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября, сообщил источник, знакомый с подготовкой переговоров. Место проведения встречи еще согласовывается, но, по словам Орбана, она должна состояться в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что ключевой темой станет влияние американских санкций на российскую нефть, от которой Венгрия остается критически зависимой. Премьер-министр планирует обсудить с Трампом способы защиты венгерской экономики от последствий ограничений, направленных против российских энергетических компаний.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство стран ЕС сократили импорт российских энергоносителей, однако Будапешт, наоборот, увеличил закупки, ссылаясь на географические ограничения. Правительство Орбана аргументирует, что отсутствие выхода к морю оставляет страну без реальной альтернативы, хотя существует нефтепровод через Хорватию, который соединяет Венгрию с Адриатическим морем.
Американские дипломаты эти аргументы отвергают. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Венгрия не предпринимает никаких конкретных шагов для уменьшения зависимости от Москвы.
Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не предприняла никаких активных шагов для сокращения импорта российских энергоносителей. Мы будем продолжать работать с ними, а также со странами, которые могут помочь им избавиться от этой зависимости
