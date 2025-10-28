$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 36727 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 54497 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 69057 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 57039 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 58997 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 41075 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 43304 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37372 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35214 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 29044 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште

Киев • УНН

 • 2402 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирный договор по российско-украинской войне будет подписан в Будапеште. Он считает, что мир возможен только при участии внешних сил, а Европа должна вести переговоры с россиянами.

Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште

Мирный договор по российско-украинской войне будет подписан в Будапеште. Об этом в интервью M1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает УНН со ссылкой на Index.

Подробности

По его словам, будапештский мирный саммит состоится, но его дата пока откладывается.

Давайте рассмотрим сценарий последнего такого крупного мирного саммита. Он состоялся в Шарм-эш-Шейхе, Египет, где стороны конфликта на Ближнем Востоке были собраны под одной крышей, где вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а затем в субботу сказали, что подписание будет в понедельник. Вот так надо это представлять. Так что здесь за 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение

- пояснил Орбан.

В то же время, по его мнению, волна поддержки Украины в мире угасает, при этом "Европа должна разговаривать с русскими", а мира можно достичь только при участии внешних сил.

Кто-то должен договориться о мире с русскими. Это могут быть Соединенные Штаты, это может быть Европа. Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры, и они договорятся, и они решат будущее Украины, ее экономические ресурсы, они решат вопросы безопасности Европы в соглашении с русскими. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать. Но иначе мы не можем содержательно вмешиваться в собственное будущее

- сказал глава венгерского правительства.

Он добавил, что хотел бы, чтобы европейские лидеры вступили в прямой контакт с русскими, начали переговоры и достигли российско-европейского соглашения относительно европейской системы безопасности, а также относительно будущего Украины.

Напомним

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что отменил ранее запланированную с российским диктатором Владимиром Путиным встречу в Будапеште.

Уже на следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к встрече Трампа с Путиным продолжается.

Отличная новость для миролюбивых народов мира: Орбан заявил о готовности организовать встречу Трампа и Путина

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Будапешт
Украина
Виктор Орбан