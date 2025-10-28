Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште

Мирный договор по российско-украинской войне будет подписан в Будапеште. Об этом в интервью M1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает УНН со ссылкой на Index.

По его словам, будапештский мирный саммит состоится, но его дата пока откладывается.

Давайте рассмотрим сценарий последнего такого крупного мирного саммита. Он состоялся в Шарм-эш-Шейхе, Египет, где стороны конфликта на Ближнем Востоке были собраны под одной крышей, где вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а затем в субботу сказали, что подписание будет в понедельник. Вот так надо это представлять. Так что здесь за 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение

В то же время, по его мнению, волна поддержки Украины в мире угасает, при этом "Европа должна разговаривать с русскими", а мира можно достичь только при участии внешних сил.

Кто-то должен договориться о мире с русскими. Это могут быть Соединенные Штаты, это может быть Европа. Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры, и они договорятся, и они решат будущее Украины, ее экономические ресурсы, они решат вопросы безопасности Европы в соглашении с русскими. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать. Но иначе мы не можем содержательно вмешиваться в собственное будущее