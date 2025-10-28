Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирный договор по российско-украинской войне будет подписан в Будапеште. Он считает, что мир возможен только при участии внешних сил, а Европа должна вести переговоры с россиянами.
Мирный договор по российско-украинской войне будет подписан в Будапеште. Об этом в интервью M1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает УНН со ссылкой на Index.
Подробности
По его словам, будапештский мирный саммит состоится, но его дата пока откладывается.
Давайте рассмотрим сценарий последнего такого крупного мирного саммита. Он состоялся в Шарм-эш-Шейхе, Египет, где стороны конфликта на Ближнем Востоке были собраны под одной крышей, где вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а затем в субботу сказали, что подписание будет в понедельник. Вот так надо это представлять. Так что здесь за 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение
В то же время, по его мнению, волна поддержки Украины в мире угасает, при этом "Европа должна разговаривать с русскими", а мира можно достичь только при участии внешних сил.
Кто-то должен договориться о мире с русскими. Это могут быть Соединенные Штаты, это может быть Европа. Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры, и они договорятся, и они решат будущее Украины, ее экономические ресурсы, они решат вопросы безопасности Европы в соглашении с русскими. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать. Но иначе мы не можем содержательно вмешиваться в собственное будущее
Он добавил, что хотел бы, чтобы европейские лидеры вступили в прямой контакт с русскими, начали переговоры и достигли российско-европейского соглашения относительно европейской системы безопасности, а также относительно будущего Украины.
Напомним
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что отменил ранее запланированную с российским диктатором Владимиром Путиным встречу в Будапеште.
Уже на следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка к встрече Трампа с Путиным продолжается.
