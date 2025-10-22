Орбан каже, що підготовка до саміту Трампа і путіна все ще триває

Підготовка до зустрічі в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і главою кремля володимиром путіним триває, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, наступного дня після відкладення саміту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Заплановану зустріч було призупинено, на тлі того, як відмова москви від негайного припинення вогню в Україні поставила під сумнів спроби переговорів.

"(Міністр закордонних справ Угорщини Петер) Сійярто перебуває у Вашингтоні. Підготовка до мирного саміту продовжується. Дата поки що не визначена. Коли настане час, ми його проведемо", - написав Орбан у соцмережах.

Доповнення

Минулого тижня Трамп оголосив, що скоро зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

У вівторок Трамп заявив, що не хоче проводити "марну зустріч", але припустив, що можливі подальші події, і що "ми повідомимо вас про них протягом наступних двох днів".

Орбан, який відстає у більшості опитувань напередодні парламентських виборів 2026 року, є давнім союзником Трампа. Він також підтримує теплі відносини з москвою, що лише посилює його статус "головного болю", який він уже набув у Брюсселі після багатьох років конфлікту через те, що ЄС вважає відкатом від демократії у Будапешті, пише видання.