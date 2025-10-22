Орбан говорит, что подготовка к саммиту Трампа и Путина все еще продолжается
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Будапеште продолжается. Встреча была отложена из-за отказа Москвы от прекращения огня в Украине, но дата еще не определена.
Подготовка к встрече в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным продолжается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, на следующий день после отсрочки саммита, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Запланированная встреча была приостановлена на фоне того, как отказ москвы от немедленного прекращения огня в Украине поставил под сомнение попытки переговоров.
"(Министр иностранных дел Венгрии Петер) Сийярто находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан в соцсетях.
Дополнение
На прошлой неделе Трамп объявил, что скоро встретится с путиным в Венгрии, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.
Во вторник Трамп заявил, что не хочет проводить "бесполезную встречу", но предположил, что возможны дальнейшие события, и что "мы сообщим вам о них в течение следующих двух дней".
Орбан, который отстает в большинстве опросов накануне парламентских выборов 2026 года, является давним союзником Трампа. Он также поддерживает теплые отношения с москвой, что лишь усиливает его статус "головной боли", который он уже приобрел в Брюсселе после многих лет конфликта из-за того, что ЕС считает откатом от демократии в Будапеште, пишет издание.