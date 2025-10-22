Орбан говорит, что подготовка к саммиту Трампа и Путина все еще продолжается

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в Будапеште продолжается. Встреча была отложена из-за отказа Москвы от прекращения огня в Украине, но дата еще не определена.