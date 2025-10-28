$42.000.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мирний договір щодо російсько-української війни буде підписано в Будапешті. Він вважає, що мир можливий лише за участю зовнішніх сил, а Європа повинна вести переговори з росіянами.

Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті

Мирний договір щодо російсько-української війни буде підписано в Будапешті. Про це в інтерв'ю M1 заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє УНН із посиланням на Index.

Деталі

За його словами, будапештський мирний саміт відбудеться, але його дата наразі відкладається.

Давайте розглянемо сценарій останнього такого великого мирного саміту. Він відбувся в Шарм-ес-Шейху, Єгипет, де сторони конфлікту на Близькому Сході було зібрано під одним дахом, де залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання буде в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2-3 дні може бути встановлений мир і підписана угода

- пояснив Орбан.

Водночас, на його думку, хвиля підтримки України у світі згасає, при цьому "Європа повинна розмовляти з росіянами", а миру можна досягти лише за участю зовнішніх сил.

Хтось має домовитися про мир з росіянами. Це можуть бути Сполучені Штати, це може бути Європа. Європа не бажає вести переговори з росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори, і вони домовляться, і вони вирішать майбутнє України, її економічні ресурси, вони вирішать питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати. Але інакше ми не можемо змістовно втручатися у власне майбутнє

- сказав глава угорського уряду.

Він додав, що хотів би, аби європейські лідери вступили в прямий контакт з росіянами, розпочали переговори та досягли російсько-європейської угоди щодо європейської системи безпеки, а також щодо майбутнього України.

Нагадаємо

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував раніше заплановану з російським диктатором володимиром путіним зустріч у Будапешті.

Вже наступного дня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підготовка до зустрічі Трампа з путіним триває.

Чудова новина для миролюбних народів світу: Орбан заявив про готовність організувати зустріч Трампа і путіна16.10.25, 20:51 • 3815 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Україна
Віктор Орбан