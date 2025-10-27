Орбан встретится с Трампом для обсуждения санкций США против нефти рф
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе для обсуждения влияния американских санкций против российских нефтяных компаний. Венгрия оценивает юридическое и физическое влияние новых ограничений, введенных администрацией Трампа.
Детали
Как отмечается, на этой неделе Будапешт оценивает "юридическое и физическое влияние" новых ограничений, которые на прошлой неделе ввела администрация Трампа.
"При необходимости премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне", - сказал Сийярто во время общения с журналистами 27 октября в Будапеште.
По его словам, встреча Орбана и Трампа запланирована на вторую половину следующей недели, однако точная дата еще не определена.
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.
Также УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".