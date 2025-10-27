$42.000.10
Ексклюзив
14:34
Орбан зустрінеться з Трампом для обговорення санкцій США проти нафти рф

Київ • УНН

 1372 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня для обговорення впливу американських санкцій проти російських нафтових компаній. Угорщина оцінює юридичний та фізичний вплив нових обмежень, запроваджених адміністрацією Трампа.

Орбан зустрінеться з Трампом для обговорення санкцій США проти нафти рф

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, щоб обговорити вплив американських санкцій проти російських нафтових компаній. Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, цього тижня Будапешт оцінює "юридичний і фізичний вплив" нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа.

"За необхідності прем'єр-міністр зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні", - сказав Сійярто під час спілкування з журналістами 27 жовтня у Будапешті.

За його словами, зустріч Орбана і Трампа запланована на другу половину наступного тижня, однак точну дату ще не визначено.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Ольга Розгон

