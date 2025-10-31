Саміт Трампа і путіна в Будапешті скасували через вимоги москви - FT
Київ • УНН
Запланований саміт між Трампом та путіним у Будапешті скасовано через жорсткі вимоги росії щодо України, включаючи територіальні поступки. Рішення ухвалено після напруженої розмови дипломатів, коли москва наполягла на своїх умовах.
Будапештський саміт президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна скасовано через меморандум москви, повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Як пише Reuters, Сполучені Штати скасували запланований у Бадппешті саміт між Трампом та путіним "після твердої позиції росії щодо жорстких вимог щодо України", про що повідомила у п'ятницю Financial Times.
Рішення було ухвалено після напруженої телефонної розмови між високопоставленими дипломатами двох країн, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Reuters не зміг оперативно перевірити повідомлення FT. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар. Офіційні особи російського уряду були недоступними для коментарів.
Плани проведення саміту Трампа та путіна в Будапешті цього місяця були відкладені після того, як москва наполягла на своїх вимогах, включаючи поступку Україною додаткових територій як умову припинення вогню, пише видання.
Трамп підтримав заклик України до негайного припинення вогню на нинішніх позиціях.
Через кілька днів після того, як Трамп і путін домовилися зустрітися в угорській столиці для обговорення шляхів припинення війни рф проти України, мзс росії направило у Вашингтон меморандум, у якому наголосив на тих же вимогах щодо усунення того, що путін називає "першопричинами" свого вторгнення, включаючи територіальні поступки, різке скорочення збройних сил України та гарантії того, що вона ніколи не вступить до НАТО, повідомляє газета.
США потім скасували саміт після телефонної розмови міністра закордонних справ росії сергія лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, після якого Рубіо заявив Трампу, що москва не виявляє готовності до переговорів, йдеться у повідомленні FT.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив цього місяця, що хоча Україна готова до мирних переговорів, вона не виведе свої війська з додаткової території, як того вимагала москва.
Зеленський заявив, що Київ готовий до мирних переговорів, але не поступатиметься територією - Reuters28.10.25, 13:46 • 4234 перегляди