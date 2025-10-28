$42.070.07
Зеленський заявив, що Київ готовий до мирних переговорів, але не поступатиметься територією - Reuters

Київ • УНН

 • 1932 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до мирних переговорів з росією, виключаючи будь-які територіальні поступки. Він наголосив, що переговори можуть відбутися будь-де, окрім росії чи білорусі.

Зеленський заявив, що Київ готовий до мирних переговорів, але не поступатиметься територією - Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до мирних переговорів з росією, проте виключає будь-які територіальні поступки. За його словами, Україна не робитиме "жодних кроків назад", а переговори можуть відбутися будь-де, окрім росії чи білорусі, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Про це Президент заявив у коментарях журналістам, опублікованих у вівторок.

Абсолютно зрозуміло, що ми підходимо до дипломатії лише з тієї позиції, на якій ми зараз знаходимося. Ми не будемо робити жодних кроків назад і залишати ту чи іншу частину нашої держави

- сказав Зеленський.

Плани проведення саміту в Будапешті цього місяця між президентом США Дональдом Трампом та путіним були відкладені після того, як москва наполягала на тому, аби Україна поступилася більшою територією для припинення вогню. Трамп підтримав заклик України до негайного припинення вогню вже зараз.

Важливим результатом є те, що американська сторона нарешті зробила це публічним сигналом: президент Трамп виступив із таким посланням - додав Президент України.

Зеленський заявив, що "радий бути присутнім на переговорах, зокрема в Угорщині, попри застереження щодо деяких позицій її прем'єр-міністра Віктора Орбана, який, за його словами, "блокує все для України".

Якщо будуть результати, то благослови вас Бог – нехай переговори відбудуться де завгодно. Це майже не має значення, тільки не в росії, звичайно, і точно не в білорусі

- сказав він.

Зеленський також закликав законодавців США ухвалити жорсткіші санкції щодо росії після того, як Трамп запровадив їх проти двох найбільших нафтових компаній москви й додав, що Україні знадобиться стабільне фінансування від європейських союзників ще впродовж двох-трьох років.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що нафтова компанія "Лукойл" має намір продати свої закордонні активи після запровадження Міністерством фінансів США санкцій. Розгляд пропозицій від потенційних покупців вже розпочато.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Білорусь
Міністерство фінансів США
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан
Київ