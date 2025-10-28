Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам, но не будет уступать территорию - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам с россией, однако исключает любые территориальные уступки. По его словам, Украина не будет делать "никаких шагов назад", а переговоры могут состояться где угодно, кроме россии или беларуси, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Об этом Президент заявил в комментариях журналистам, опубликованных во вторник.

Абсолютно понятно, что мы подходим к дипломатии только с той позиции, на которой мы сейчас находимся. Мы не будем делать никаких шагов назад и оставлять ту или иную часть нашего государства - сказал Зеленский.

Планы проведения саммита в Будапеште в этом месяце между президентом США Дональдом Трампом и путиным были отложены после того, как Москва настаивала на том, чтобы Украина уступила большую территорию для прекращения огня. Трамп поддержал призыв Украины к немедленному прекращению огня уже сейчас.

Важным результатом является то, что американская сторона наконец сделала это публичным сигналом: президент Трамп выступил с таким посланием - добавил Президент Украины.

Зеленский заявил, что "рад присутствовать на переговорах, в частности в Венгрии, несмотря на предостережения относительно некоторых позиций ее премьер-министра Виктора Орбана, который, по его словам, "блокирует все для Украины".

Если будут результаты, то благослови вас Бог – пусть переговоры состоятся где угодно. Это почти не имеет значения, только не в россии, конечно, и точно не в беларуси - сказал он.

Зеленский также призвал законодателей США принять более жесткие санкции в отношении россии после того, как Трамп ввел их против двух крупнейших нефтяных компаний москвы и добавил, что Украине понадобится стабильное финансирование от европейских союзников еще в течение двух-трех лет.

Напомним

Ранее УНН писал, что нефтяная компания "лукойл" намерена продать свои зарубежные активы после введения Министерством финансов США санкций. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже начато.