Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам, но не будет уступать территорию - Reuters

Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США
"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Си Цзиньпин
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Германия
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам, но не будет уступать территорию - Reuters

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирным переговорам с россией, исключая любые территориальные уступки. Он подчеркнул, что переговоры могут состояться где угодно, кроме россии или беларуси.

Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам, но не будет уступать территорию - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам с россией, однако исключает любые территориальные уступки. По его словам, Украина не будет делать "никаких шагов назад", а переговоры могут состояться где угодно, кроме россии или беларуси, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Об этом Президент заявил в комментариях журналистам, опубликованных во вторник.

Абсолютно понятно, что мы подходим к дипломатии только с той позиции, на которой мы сейчас находимся. Мы не будем делать никаких шагов назад и оставлять ту или иную часть нашего государства

- сказал Зеленский.

Планы проведения саммита в Будапеште в этом месяце между президентом США Дональдом Трампом и путиным были отложены после того, как Москва настаивала на том, чтобы Украина уступила большую территорию для прекращения огня. Трамп поддержал призыв Украины к немедленному прекращению огня уже сейчас.

Важным результатом является то, что американская сторона наконец сделала это публичным сигналом: президент Трамп выступил с таким посланием - добавил Президент Украины.

Зеленский заявил, что "рад присутствовать на переговорах, в частности в Венгрии, несмотря на предостережения относительно некоторых позиций ее премьер-министра Виктора Орбана, который, по его словам, "блокирует все для Украины".

Если будут результаты, то благослови вас Бог – пусть переговоры состоятся где угодно. Это почти не имеет значения, только не в россии, конечно, и точно не в беларуси

- сказал он.

Зеленский также призвал законодателей США принять более жесткие санкции в отношении россии после того, как Трамп ввел их против двух крупнейших нефтяных компаний москвы и добавил, что Украине понадобится стабильное финансирование от европейских союзников еще в течение двух-трех лет.

Напомним

Ранее УНН писал, что нефтяная компания "лукойл" намерена продать свои зарубежные активы после введения Министерством финансов США санкций. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже начато.

Алена Уткина

