“лукойл” оголосив, що через санкції продасть свої закордонні активи
Київ • УНН
Нафтова компанія "Лукойл" має намір продати свої закордонні активи після запровадження Міністерством фінансів США санкцій. Розгляд пропозицій від потенційних покупців вже розпочато.
Нафтова компанія "лукойл" має намір продати свої закордонні активи після введення Міністерством фінансів США санкцій. Про це йдеться в заяві компанії, передає УНН.
Деталі
ПАТ "лукойл" повідомляє, що у зв'язку із введенням обмежувальних заходів проти Компанії та її дочірніх компаній з боку деяких держав, Компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Розгляд пропозицій від потенційних покупців вже розпочато
Повідомляється, що продаж активів здійснюється на підставі ліцензії OFAC на припинення діяльності. У разі необхідності компанія планує подати заявку на продовження терміну дії ліцензії, щоб забезпечити безперебійну роботу своїх міжнародних активів.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм.
США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.