«Лукойл» объявил, что из-за санкций продаст свои зарубежные активы
Киев • УНН
Нефтяная компания «Лукойл» намерена продать свои зарубежные активы после введения Министерством финансов США санкций. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже начато.
Нефтяная компания "Лукойл" намерена продать свои зарубежные активы после введения Министерством финансов США санкций. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.
Детали
ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи с введением ограничительных мер против Компании и ее дочерних компаний со стороны некоторых государств, Компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже начато
Сообщается, что продажа активов осуществляется на основании лицензии OFAC на прекращение деятельности. В случае необходимости компания планирует подать заявку на продление срока действия лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных активов.
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.
США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.