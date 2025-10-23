Рубіо заявив, що США все ще хочуть зустрітися з росією після санкцій

США все ще хочуть зустрітися з росією, попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії, заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише УНН з посиланням на CNN.

Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… У мене була хороша розмова з міністром закордонних справ лавровим, і ми продовжимо це обговорення. Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру - сказав Рубіо журналістам у середу ввечері, прямуючи до Ізраїлю.

"Я думаю, що президент неодноразово говорив протягом кількох місяців, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в мирній угоді. Сьогодні він вирішив щось зробити", - сказав Рубіо.

Доповнення

Раніше в середу, 22 жовтня, президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - "роснефть" і "лукойл", заявивши журналістам в Овальному кабінеті, що він "відчував, що настав час" для санкцій, і зазначивши, що "довго чекав", щоб їх запровадити.

Трамп також заявив у середу, що він "скасував" очікувану зустріч з путіним, сказавши журналістам: "Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти, тому я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому", "Мені це просто здавалося неправильним", - зазначив Трамп.

