Трамп скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч з очільником кремля володимиром путіним у Будапешті. Щодо санкцій проти росії додав, що "настав час, якого довго чекали". Про це інформує УНН з посиланням на брифінг американського лідера з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому дому.

Деталі

"Я скасував свою зустріч з путіним. Це здавалося неправильним. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, до якого маємо прийти, тому я її скасував", - заявив Дональд Трамп.

Президент США зауважив, що зустрінеться з російським диктатором у майбутньому. Але додаткових подробиць не повідомив.

Щоразу у мене з путіним відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть - зазначив Трамп.

За його словами, "путін хоче все, а не лише частину".

"Гадаю, він готовий до переговорів зараз. Ми не хочемо, щоб він мав все", - наголосив Трамп.

Трамп знову підкреслив, що розраховує на здоровий глузд як Зеленського, так і путіна.

Знаєте, як кажуть, танго танцюють удвох. І ми це з'ясуємо - сказав Глава Білого дому.

Крім того, президент США прокоментував запровадження санкцій проти росії:

"Я відчув, що час настав, ми довго чекали", - сказав він.

Зустріч Трампа і путіна

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.

За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, на якому лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.

У вівторок, 21 жовтня іноземні ЗМІ повідомили, що очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін.

Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.

Нагадаємо

У вівторок, 22 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з володимиром путіним ще не прийнято. Лідер Сполучених Штатів Америки пояснив, що не хоче марнувати час.

Підтвердив підготовку до зустрічі лідерів рф та США і спеціальний представник очільника кремля володимира путіна кирило дмитрієв.