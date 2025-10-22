$41.760.03
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21:57 • 13822 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
19:58 • 20417 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 18861 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 22272 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 29244 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 42483 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24093 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23274 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24258 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває

Київ • УНН

 • 1874 перегляди

Спеціальний представник очільника кремля кирило дмитрієв стверджує, що підготовка зустрічі лідерів рф та США нібито продовжується. Він заявив, що ЗМІ спотворюють інформацію про скасування зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна.

Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває

спеціальний представник очільника кремля володимира путіна кирило дмитрієв ствержує, що підготовка зустрічі лідерів рф та США нібито продовжується.  Про це інформує УНН з посиланням на його пост у соцмережі Х.  

Деталі

кирило дмітрієв заявив, що ЗМІ нібито спотворюють інформацію, що зустрічі не буде президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та очільника рф путіна не буде.

"ЗМІ спотворюють коментарі про "найближче майбутнє", щоб підірвати перспективи майбутнього саміту. Підготовка продовжується", - йдеться у дописі.

"ПІДТВЕРДЖЕНО: Президент Трамп заявив, що саміт миру з президентом Путіним НЕ СКАСУВАЄТЬСЯ BLOOMBERG - TRUMP: МИ ЩЕ НЕ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ ЩОДО ЗУСТРІЧІ З ПУТІНИМ", - прокоментував дмітрієв відео зустрічі Президента США з журналістами в Овальному кабінеті у вівторок, 21 жовтня.

Нагадаємо

У вівторок, 21 жовтня Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з володимиром путіним ще не прийнято. Американський лідер пояснив, що не хоче марнувати час.

Що цьому передувало

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.

За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, на якому лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.  

У вівторок, 21 жовтня іноземні ЗМІ повідомили, що очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін.

Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.

Саміт Трампа і путіна: глава МЗС Угорщини представив своє бачення подій21.10.25, 23:25

Віта Зеленецька

