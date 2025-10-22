Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается
Специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается. Он заявил, что СМИ искажают информацию об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Подробности
кирилл дмитриев заявил, что СМИ якобы искажают информацию, что встречи не будет президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы рф путина не будет.
"СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать перспективы будущего саммита. Подготовка продолжается", - говорится в сообщении.
"ПОДТВЕРЖДЕНО: Президент Трамп заявил, что саммит мира с президентом Путиным НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ BLOOMBERG - TRUMP: МЫ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ", - прокомментировал дмитриев видео встречи Президента США с журналистами в Овальном кабинете во вторник, 21 октября.
Напомним
Во вторник, 21 октября Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Овальном кабинете заявил, что окончательное решение по его встрече с владимиром путиным еще не принято. Американский лидер пояснил, что не хочет тратить время.
Что этому предшествовало
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и владимиром путиным.
Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД россии сергеем лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.
Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.
