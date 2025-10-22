Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 1500 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21:57 • 13439 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
19:58 • 20171 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 18610 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 22107 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 29199 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 42366 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24074 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23260 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24245 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.1м/с
88%
750мм
Популярные новости
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 12342 просмотра
Во Франции озвучили стоимость украшений, похищенных из Лувра21 октября, 17:52 • 3524 просмотра
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа21:03 • 6622 просмотра
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона22:19 • 8332 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев22:59 • 7864 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 42365 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 49213 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 47674 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 52996 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 109895 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 12390 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 28463 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 38928 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 29994 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 86110 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Фильм
Крылатая ракета Storm Shadow

Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается

Киев • УНН

 • 1494 просмотра

Специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается. Он заявил, что СМИ искажают информацию об отмене встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается

специальный представитель главы кремля владимира путина кирилл дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров рф и США якобы продолжается. Об этом информирует УНН со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Подробности

кирилл дмитриев заявил, что СМИ якобы искажают информацию, что встречи не будет президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы рф путина не будет.

"СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать перспективы будущего саммита. Подготовка продолжается", - говорится в сообщении.

"ПОДТВЕРЖДЕНО: Президент Трамп заявил, что саммит мира с президентом Путиным НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ BLOOMBERG - TRUMP: МЫ ЕЩЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ", - прокомментировал дмитриев видео встречи Президента США с журналистами в Овальном кабинете во вторник, 21 октября.

Напомним

Во вторник, 21 октября Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Овальном кабинете заявил, что окончательное решение по его встрече с владимиром путиным еще не принято. Американский лидер пояснил, что не хочет тратить время.

Что этому предшествовало

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.

По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и владимиром путиным.

Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД россии сергеем лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.

Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.

Саммит Трампа и Путина: глава МИД Венгрии представил свое видение событий21.10.25, 23:25 • 1476 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Марко Рубио
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт