Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з володимиром путіним ще не прийнято. Лідер Сполучених Штатів Америки пояснив, що не хоче марнувати час.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалено остаточного рішення щодо того, чи відбудеться його зустріч з очільником кремля володимиром путіним. Американський лідер пояснив, що "не хоче марнувати час". Про це інформує УНН з посиланням на зустріч Глави Білого дому з журналістами в Овальному кабінеті у вівторок, 21 жовтня.
Ні, я не хочу марнувати час на зустрічі. Я не хочу марнувати час. Тому я подивлюся, що буде далі. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди та надійні домовленості. Я сказав: "Відступіть і йдіть додому і всі візьміть перерву, бо у вас дві країни, які вбивають одна одну". Тож подивимося, що з цього вийде"
Президент США уточнив, що не вважає зустріч із путіним марною, "але може статися багато непередбачуваного".
"На фронті між Україною і росією відбувається багато чого, ми повідомимо вам протягом наступних двох днів про те, що ми робимо", - додав американський лідер.
Нагадаємо
У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.
За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, на якому лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.
У вівторок, 21 жовтня іноземні ЗМІ повідомили, що очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін.
Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.
Саміт Трампа і путіна: глава МЗС Угорщини представив своє бачення подій21.10.25, 23:25 • 980 переглядiв