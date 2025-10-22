Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалено остаточного рішення щодо того, чи відбудеться його зустріч з очільником кремля володимиром путіним. Американський лідер пояснив, що "не хоче марнувати час". Про це інформує УНН з посиланням на зустріч Глави Білого дому з журналістами в Овальному кабінеті у вівторок, 21 жовтня.

Ні, я не хочу марнувати час на зустрічі. Я не хочу марнувати час. Тому я подивлюся, що буде далі. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди та надійні домовленості. Я сказав: "Відступіть і йдіть додому і всі візьміть перерву, бо у вас дві країни, які вбивають одна одну". Тож подивимося, що з цього вийде" - сказав Трамп.

Президент США уточнив, що не вважає зустріч із путіним марною, "але може статися багато непередбачуваного".

"На фронті між Україною і росією відбувається багато чого, ми повідомимо вам протягом наступних двох днів про те, що ми робимо", - додав американський лідер.

Нагадаємо

У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.

За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, на якому лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.

У вівторок, 21 жовтня іноземні ЗМІ повідомили, що очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін.

Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.

Саміт Трампа і путіна: глава МЗС Угорщини представив своє бачення подій