Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о его встрече с владимиром путиным еще не принято. Лидер Соединенных Штатов Америки пояснил, что не хочет тратить время зря.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о том, состоится ли его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, еще не принято. Американский лидер пояснил, что "не хочет тратить время впустую". Об этом сообщает УНН со ссылкой на встречу Главы Белого дома с журналистами в Овальном кабинете во вторник, 21 октября.
Нет, я не хочу тратить время на встречи. Я не хочу тратить время. Поэтому я посмотрю, что будет дальше. Мы заключили все эти замечательные мирные соглашения и надежные договоренности. Я сказал: "Отступите и идите домой, и все возьмите перерыв, потому что у вас две страны, которые убивают друг друга". Так что посмотрим, что из этого выйдет"
Президент США уточнил, что не считает встречу с Путиным бесполезной, "но может произойти много непредсказуемого".
"На фронте между Украиной и Россией происходит много чего, мы сообщим вам в течение следующих двух дней о том, что мы делаем", - добавил американский лидер.
Напомним
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом РФ, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.
Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.
