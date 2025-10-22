Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о том, состоится ли его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, еще не принято. Американский лидер пояснил, что "не хочет тратить время впустую". Об этом сообщает УНН со ссылкой на встречу Главы Белого дома с журналистами в Овальном кабинете во вторник, 21 октября.

Нет, я не хочу тратить время на встречи. Я не хочу тратить время. Поэтому я посмотрю, что будет дальше. Мы заключили все эти замечательные мирные соглашения и надежные договоренности. Я сказал: "Отступите и идите домой, и все возьмите перерыв, потому что у вас две страны, которые убивают друг друга". Так что посмотрим, что из этого выйдет"