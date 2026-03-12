Біллі Айліш може виконати головну роль у новій екранізації роману Сильвії Плат "Під скляним ковпаком"

Американська співачка та лауреатка премії Academy Awards Біллі Айліш готується дебютувати як кіноакторка у фільмі режисерки Сари Поллі - екранізації роману "Під скляним ковпаком" ("The Bell Jar") американської письменниці Сільвії Плат. Про це повідомляє повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Лауреатка премії "Оскар" Сара Поллі напише сценарій і зніме фільм. Це буде її перша стрічка після перемоги в номінації "Найкращий адаптований сценарій" у 2023 році. Айліш є дворазовою лауреаткою "Оскара" за співавторство оригінальних пісень до фільмів "Барбі" та "Не час помирати" разом зі своїм братом Фіннеасом.

"Під скляним ковпаком" - єдиний роман Сільвії Плат. Напівавтобіографічна історія розповідає про молоду жінку, яка поступово занурюється у психічну хворобу на тлі жорстких суспільних очікувань щодо жінок у 1950-х роках. Книгу, яку вважають літературною класикою, опублікували під псевдонімом у 1963 році, незадовго до самогубства письменниці.

Проєкт уже деякий час розробляється за участі Айліш. Продюсерами виступлять кілька кінокомпаній та продюсерка Джой Горман Веттелс, яка й ініціювала створення фільму.

Раніше Айліш уже з’являлася як акторка в серіалі "Рій", створеному Дональдом Гловером і Джанін Нейберс. Її виступ отримав позитивні відгуки та приніс їй премію глядацьких симпатій за телевізійний виступ року, а також номінацію на незалежну кінопремію за найкращу роль другого плану в новому драматичному серіалі.

Десятиразова лауреатка премії "Греммі" також працює над документальним фільмом про свій концертний тур, який вона співрежисує разом із відомим режисером Джеймсом Кемероном.

