Біллі Айліш може виконати головну роль у новій екранізації роману Сильвії Плат "Під скляним ковпаком"

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 9998 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 17611 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 20518 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 14413 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 14580 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 12979 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 21785 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39235 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49111 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58278 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
63%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 49557 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 44459 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 26328 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12 березня, 12:32 • 34507 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 16677 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 20518 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 16791 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 14239 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 44564 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 49657 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Біллі Айліш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 5022 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 9472 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 9478 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 26426 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 47475 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Фільм

Біллі Айліш може виконати головну роль у новій екранізації роману Сильвії Плат "Під скляним ковпаком"

Київ • УНН

 • 1752 перегляди

Біллі Айліш готується дебютувати в кіно у фільмі Сари Поллі за романом Сільвії Плат "Під скляним ковпаком", що розповідає про молоду жінку, яка занурюється у психічну хворобу на тлі суворих суспільних очікувань 1950-х років.

Біллі Айліш може виконати головну роль у новій екранізації роману Сильвії Плат "Під скляним ковпаком"

Американська співачка та лауреатка премії Academy Awards Біллі Айліш готується дебютувати як кіноакторка у фільмі режисерки Сари Поллі - екранізації роману "Під скляним ковпаком" ("The Bell Jar") американської письменниці Сільвії Плат. Про це повідомляє повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Лауреатка премії "Оскар" Сара Поллі напише сценарій і зніме фільм. Це буде її перша стрічка після перемоги в номінації "Найкращий адаптований сценарій" у 2023 році. Айліш є дворазовою лауреаткою "Оскара" за співавторство оригінальних пісень до фільмів "Барбі" та "Не час помирати" разом зі своїм братом Фіннеасом.

"Під скляним ковпаком" - єдиний роман Сільвії Плат. Напівавтобіографічна історія розповідає про молоду жінку, яка поступово занурюється у психічну хворобу на тлі жорстких суспільних очікувань щодо жінок у 1950-х роках. Книгу, яку вважають літературною класикою, опублікували під псевдонімом у 1963 році, незадовго до самогубства письменниці.

Проєкт уже деякий час розробляється за участі Айліш. Продюсерами виступлять кілька кінокомпаній та продюсерка Джой Горман Веттелс, яка й ініціювала створення фільму.

Раніше Айліш уже з’являлася як акторка в серіалі "Рій", створеному Дональдом Гловером і Джанін Нейберс. Її виступ отримав позитивні відгуки та приніс їй премію глядацьких симпатій за телевізійний виступ року, а також номінацію на незалежну кінопремію за найкращу роль другого плану в новому драматичному серіалі.

Десятиразова лауреатка премії "Греммі" також працює над документальним фільмом про свій концертний тур, який вона співрежисує разом із відомим режисером Джеймсом Кемероном.

Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"07.03.26, 15:15 • 42174 перегляди

Ольга Розгон

КультураСвіт
Біллі Айліш
Музикант
Режисер
Фільм
Серіали