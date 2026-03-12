Билли Айлиш может сыграть главную роль в новой экранизации романа Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком»

Американская певица и лауреат премии Academy Awards Билли Айлиш готовится дебютировать как киноактриса в фильме режиссера Сары Полли - экранизации романа "Под стеклянным колпаком" ("The Bell Jar") американской писательницы Сильвии Плат. Об этом сообщает сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Лауреат премии "Оскар" Сара Полли напишет сценарий и снимет фильм. Это будет ее первая лента после победы в номинации "Лучший адаптированный сценарий" в 2023 году. Айлиш является двукратной лауреаткой "Оскара" за соавторство оригинальных песен к фильмам "Барби" и "Не время умирать" вместе со своим братом Финнеасом.

"Под стеклянным колпаком" - единственный роман Сильвии Плат. Полуавтобиографическая история рассказывает о молодой женщине, которая постепенно погружается в психическую болезнь на фоне жестких общественных ожиданий относительно женщин в 1950-х годах. Книгу, которую считают литературной классикой, опубликовали под псевдонимом в 1963 году, незадолго до самоубийства писательницы.

Проект уже некоторое время разрабатывается с участием Айлиш. Продюсерами выступят несколько кинокомпаний и продюсер Джой Горман Веттелс, которая и инициировала создание фильма.

Ранее Айлиш уже появлялась как актриса в сериале "Рой", созданном Дональдом Гловером и Джанин Нейберс. Ее выступление получило положительные отзывы и принесло ей премию зрительских симпатий за телевизионное выступление года, а также номинацию на независимую кинопремию за лучшую роль второго плана в новом драматическом сериале.

Десятикратная лауреатка премии "Грэмми" также работает над документальным фильмом о своем концертном туре, который она сорежиссирует вместе с известным режиссером Джеймсом Кэмероном.

