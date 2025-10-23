Трамп отменил встречу с Путиным и прокомментировал санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с главой кремля владимиром путиным в Будапеште. Относительно санкций против россии добавил, что "настало время, которого долго ждали". Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг американского лидера с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Детали

"Я отменил свою встречу с путиным. Это казалось неправильным. Мне не показалось, что мы собираемся прийти к тому месту, к которому должны прийти, поэтому я ее отменил", - заявил Дональд Трамп.

Президент США отметил, что встретится с российским диктатором в будущем. Но дополнительных подробностей не сообщил.

Каждый раз у меня с путиным происходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут - отметил Трамп.

По его словам, "путин хочет все, а не только часть".

"Думаю, он готов к переговорам сейчас. Мы не хотим, чтобы он имел все", - подчеркнул Трамп.

Трамп снова подчеркнул, что рассчитывает на здравый смысл как Зеленского, так и путина.

Знаете, как говорят, танго танцуют вдвоем. И мы это выясним - сказал Глава Белого дома.

Кроме того, президент США прокомментировал введение санкций против россии:

"Я почувствовал, что время пришло, мы долго ждали", - сказал он.

Встреча Трампа и путина

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.

По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и владимиром путиным.

Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД россии сергеем лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.

Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.

Напомним

Во вторник, 22 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что окончательное решение о его встрече с владимиром путиным еще не принято. Лидер Соединенных Штатов Америки объяснил, что не хочет тратить время.

Подтвердил подготовку к встрече лидеров рф и США и специальный представитель главы кремля владимира путина кирилл дмитриев.