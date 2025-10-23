Трамп отменил встречу с Путиным и прокомментировал санкции против РФ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, заявив, что она не приведет к желаемому результату. Он также отметил, что пришло время для санкций против России.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с главой кремля владимиром путиным в Будапеште. Относительно санкций против россии добавил, что "настало время, которого долго ждали". Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг американского лидера с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
Детали
"Я отменил свою встречу с путиным. Это казалось неправильным. Мне не показалось, что мы собираемся прийти к тому месту, к которому должны прийти, поэтому я ее отменил", - заявил Дональд Трамп.
Президент США отметил, что встретится с российским диктатором в будущем. Но дополнительных подробностей не сообщил.
Каждый раз у меня с путиным происходят хорошие разговоры, а потом они никуда не ведут
По его словам, "путин хочет все, а не только часть".
"Думаю, он готов к переговорам сейчас. Мы не хотим, чтобы он имел все", - подчеркнул Трамп.
Трамп снова подчеркнул, что рассчитывает на здравый смысл как Зеленского, так и путина.
Знаете, как говорят, танго танцуют вдвоем. И мы это выясним
Кроме того, президент США прокомментировал введение санкций против россии:
"Я почувствовал, что время пришло, мы долго ждали", - сказал он.
Встреча Трампа и путина
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и владимиром путиным.
Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД россии сергеем лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.
Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.
Напомним
Во вторник, 22 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что окончательное решение о его встрече с владимиром путиным еще не принято. Лидер Соединенных Штатов Америки объяснил, что не хочет тратить время.
Подтвердил подготовку к встрече лидеров рф и США и специальный представитель главы кремля владимира путина кирилл дмитриев.