"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференций
06:59 • 1238 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
06:36 • 3474 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается
22 октября, 22:55 • 17588 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk
22 октября, 22:05 • 28791 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф
22 октября, 21:40 • 16382 просмотра
"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний
22 октября, 20:51 • 24293 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действия
22 октября, 19:25 • 27053 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 43167 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИ
22 октября, 16:19 • 24739 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
публикации
Эксклюзивы
Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с Россией после санкций

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

США, несмотря на введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, все еще хотят встретиться с Россией. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о заинтересованности в сотрудничестве для достижения мира.

Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с Россией после санкций

США все еще хотят встретиться с Россией, несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами… У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы продолжим это обсуждение. Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира

- сказал Рубио журналистам в среду вечером, направляясь в Израиль.

"Я думаю, что президент неоднократно говорил в течение нескольких месяцев, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса в мирном соглашении. Сегодня он решил что-то сделать", - сказал Рубио.

Дополнение

Ранее в среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл", заявив журналистам в Овальном кабинете, что он "чувствовал, что пришло время" для санкций, и отметив, что "долго ждал", чтобы их ввести.

Трамп также заявил в среду, что он "отменил" ожидаемую встречу с Путиным, сказав журналистам: "Не было ощущения, что мы достигнем того, чего должны достичь, поэтому я отменил ее, но мы сделаем это в будущем", "Мне это просто казалось неправильным", - отметил Трамп.

Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рф

Юлия Шрамко

