Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с Россией после санкций

США все еще хотят встретиться с Россией, несмотря на то, что администрация президента Дональда Трампа ввела санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Мы все еще хотели бы встретиться с россиянами… У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы продолжим это обсуждение. Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира - сказал Рубио журналистам в среду вечером, направляясь в Израиль.

"Я думаю, что президент неоднократно говорил в течение нескольких месяцев, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса в мирном соглашении. Сегодня он решил что-то сделать", - сказал Рубио.

Дополнение

Ранее в среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл", заявив журналистам в Овальном кабинете, что он "чувствовал, что пришло время" для санкций, и отметив, что "долго ждал", чтобы их ввести.

Трамп также заявил в среду, что он "отменил" ожидаемую встречу с Путиным, сказав журналистам: "Не было ощущения, что мы достигнем того, чего должны достичь, поэтому я отменил ее, но мы сделаем это в будущем", "Мне это просто казалось неправильным", - отметил Трамп.

