Саммит Трампа и Путина в Будапеште отменили из-за требований Москвы - FT

Будапештский саммит президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина отменен из-за меморандума москвы, сообщает Financial Times, пишет УНН.

США отменили запланированный саммит президента Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште после российского меморандума в Вашингтон, в котором содержалась твердая позиция по жестким требованиям в отношении Украины, за которой последовал напряженный телефонный разговор между высокопоставленными дипломатами двух стран сообщили FT источники, знакомые с этим вопросом.

Детали

Ранее в этом месяце Трамп и путин договорились по телефону встретиться в венгерской столице, чтобы обсудить, как положить конец войне российского президента в Украине.

Через несколько дней мид рф направил в Вашингтон меморандум, в котором подчеркивались те же требования по устранению того, что путин называет "первопричинами" своего вторжения, продолжающегося три с половиной года, сообщили FT три источника, знакомые с ситуацией.

К ним относятся территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии того, что она никогда не вступит в НАТО, пишет издание.

Затем США отменили саммит после телефонного разговора главы мид рф сергея лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, после которого Рубио заявил Трампу, что москва не проявляет готовности к переговорам, сообщил газете один из источников, знакомых с ситуацией.

Трамп "не был впечатлен их позицией", заявил другой источник, знакомый с ситуацией.

Решение отменить саммит в Будапеште стало кульминацией знаменательного поворота в политике США менее чем через неделю после того, как Трамп, казалось бы, склонился в пользу путина, в частности отказавшись от идеи оснащения Украины ракетами большой дальности Tomahawk, отмечает газета.

В то время американские официальные лица, как отмечает издание, "уже испытывали все большие сомнения относительно продуктивности дальнейших переговоров с россией, если москва не изменит своей позиции".

В частности, официальные лица были поражены непоколебимостью лаврова во время короткой и лаконичной встречи с Рубио в Нью-Йорке в сентябре, пишет издание.

"лавров явно устал и, похоже, считает, что у него есть более важные дела, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, чего бы не хотел президент путин", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Они добавили, что Трамп по-прежнему готов встретиться с россиянами, "когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс".

Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с россией после санкций

Хотя Трамп назвал свой телефонный разговор с путиным 16 октября "очень продуктивным", российский лидер, как пишет газета, "раздражил своего американского коллегу, восхваляя якобы успехи москвы на поле боя вблизи восточноукраинского города Купянск и реки Оскол", о чем сообщили два источника, информированные об их разговоре.

"На следующий день Трамп давил на Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на уступки россии во время напряженной встречи в Белом доме, когда он разбрасывал карты Украины, заявив, что ему они "надоели"", сообщала Financial Times.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что хотя Украина готова к мирным переговорам, она не выведет свои войска с дополнительной территории, как того требовала москва.

Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам, но не будет уступать территорию - Reuters