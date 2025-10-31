$42.080.01
Эксклюзив
09:39 • 1806 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 9888 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:53 • 14423 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 15005 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 19945 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 18908 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 42580 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 44896 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34622 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 74050 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Financial Times

Саммит Трампа и Путина в Будапеште отменили из-за требований Москвы - FT

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Запланированный саммит между Трампом и Путиным в Будапеште отменен из-за жестких требований России по Украине. Решение принято после напряженного разговора дипломатов.

Саммит Трампа и Путина в Будапеште отменили из-за требований Москвы - FT

Будапештский саммит президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина отменен из-за меморандума москвы, сообщает Financial Times, пишет УНН.

США отменили запланированный саммит президента Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште после российского меморандума в Вашингтон, в котором содержалась твердая позиция по жестким требованиям в отношении Украины, за которой последовал напряженный телефонный разговор между высокопоставленными дипломатами двух стран

сообщили FT источники, знакомые с этим вопросом.

Детали

Ранее в этом месяце Трамп и путин договорились по телефону встретиться в венгерской столице, чтобы обсудить, как положить конец войне российского президента в Украине.

Через несколько дней мид рф направил в Вашингтон меморандум, в котором подчеркивались те же требования по устранению того, что путин называет "первопричинами" своего вторжения, продолжающегося три с половиной года, сообщили FT три источника, знакомые с ситуацией.

К ним относятся территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии того, что она никогда не вступит в НАТО, пишет издание.

Затем США отменили саммит после телефонного разговора главы мид рф сергея лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, после которого Рубио заявил Трампу, что москва не проявляет готовности к переговорам, сообщил газете один из источников, знакомых с ситуацией.

Трамп "не был впечатлен их позицией", заявил другой источник, знакомый с ситуацией.

Решение отменить саммит в Будапеште стало кульминацией знаменательного поворота в политике США менее чем через неделю после того, как Трамп, казалось бы, склонился в пользу путина, в частности отказавшись от идеи оснащения Украины ракетами большой дальности Tomahawk, отмечает газета.

В то время американские официальные лица, как отмечает издание, "уже испытывали все большие сомнения относительно продуктивности дальнейших переговоров с россией, если москва не изменит своей позиции".

В частности, официальные лица были поражены непоколебимостью лаврова во время короткой и лаконичной встречи с Рубио в Нью-Йорке в сентябре, пишет издание.

"лавров явно устал и, похоже, считает, что у него есть более важные дела, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, чего бы не хотел президент путин", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Они добавили, что Трамп по-прежнему готов встретиться с россиянами, "когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс".

Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с россией после санкций23.10.25, 09:52 • 3644 просмотра

Хотя Трамп назвал свой телефонный разговор с путиным 16 октября "очень продуктивным", российский лидер, как пишет газета, "раздражил своего американского коллегу, восхваляя якобы успехи москвы на поле боя вблизи восточноукраинского города Купянск и реки Оскол", о чем сообщили два источника, информированные об их разговоре.

"На следующий день Трамп давил на Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на уступки россии во время напряженной встречи в Белом доме, когда он разбрасывал карты Украины, заявив, что ему они "надоели"", сообщала Financial Times.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что хотя Украина готова к мирным переговорам, она не выведет свои войска с дополнительной территории, как того требовала москва.

Зеленский заявил, что Киев готов к мирным переговорам, но не будет уступать территорию - Reuters28.10.25, 13:46 • 4236 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Марко Рубио
Financial Times
Белый дом
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина