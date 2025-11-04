ukenru
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатора

Киев • УНН

путин не будет участвовать в саммите G20 в Южной Африке, делегацию возглавит заместитель главы администрации максим орешкин. Участие Дональда Трампа также под вопросом из-за дипломатической напряженности между Вашингтоном и Преторией.

Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатора

Ожидаемая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Южной Африке не состоится. Как сообщают российские СМИ, глава РФ подписал распоряжение о составе делегации, которая отправится в Йоханнесбург, – ее возглавит заместитель главы путинской администрации Максим Орешкин, пишет УНН.

Детали

Сам Путин не будет участвовать в мероприятии, что развеивает ожидания возможной встречи с Трампом. В то же время участие самого Трампа в саммите остается под вопросом из-за дипломатической напряженности между Вашингтоном и Преторией, связанной с положением белого меньшинства в ЮАР.

В кремле заявили, что необходимости во встрече путина и Трампа сейчас нет02.11.25, 14:48 • 4413 просмотров

Саммит "Группы двадцати" пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября. В состав российской делегации также вошли представители МИД и Минфина РФ, среди них заместитель министра иностранных дел Александр Панкин и заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Президент Финляндии Стубб предположил новую дату встречи Трампа и путина03.11.25, 11:40 • 5368 просмотров

Степан Гафтко

