Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатора

Ожидаемая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Южной Африке не состоится. Как сообщают российские СМИ, глава РФ подписал распоряжение о составе делегации, которая отправится в Йоханнесбург, – ее возглавит заместитель главы путинской администрации Максим Орешкин, пишет УНН.

Детали

Сам Путин не будет участвовать в мероприятии, что развеивает ожидания возможной встречи с Трампом. В то же время участие самого Трампа в саммите остается под вопросом из-за дипломатической напряженности между Вашингтоном и Преторией, связанной с положением белого меньшинства в ЮАР.

Саммит "Группы двадцати" пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября. В состав российской делегации также вошли представители МИД и Минфина РФ, среди них заместитель министра иностранных дел Александр Панкин и заместитель министра финансов Иван Чебесков.

