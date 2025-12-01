$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 10489 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 18666 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 14463 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 24551 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 35650 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48545 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
30 листопада, 11:44 • 41387 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42597 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39329 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти зі знижкою до $5 за барель - Bloomberg

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Державні індійські нафтопереробні заводи Indian Oil та Bharat Petroleum відновлюють закупівлі російської сирої нафти зі знижкою близько 5 доларів за барель. Загальні закупівлі Індії навряд чи перевищать 600 000 барелів на добу, а платежі здійснюються в дирхамах ОАЕ та доларах США.

Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти зі знижкою до $5 за барель - Bloomberg

Державні індійські нафтопереробні заводи Indian Oil та Bharat Petroleum відновлюють закупівлі російської сирої нафти зі знижкою близько 5 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел видання, загальні закупівлі Індії навряд чи перевищать третину від рівня, який спостерігався більшу частину цього року, тобто не перевищать 600 000 барелів на добу. Закупівлі санкціонованого нафтопереробника Nayara Energy Ltd., частково належного "Роснафті", зазвичай становили б більше половини цього обсягу.

З урахуванням знижок і вартості фрахту, ціни означають, що росія має заробити в середньому близько 40–45 доларів за барель, повідомили джерела. Платежі здійснюються в дирхамах ОАЕ та доларах США.

IOC, найбільший нафтопереробник Індії, протягом кількох тижнів купує російську нафту від постачальників, що не перебувають під санкціями, і вже отримав деякі грудневі поставки. BPCL у цей час не закуповувала російські партії. IOC і BPCL не надали коментарів на запити журналістів

- зазначає видання.

Закупівлі свідчать про обережне повернення до російської нафти серед деяких індійських нафтопереробників, хоча загальний обсяг закупівель на спотовому ринку залишається обмеженим, оскільки компанії оцінюють зміну санкційного середовища. Переговори між Вашингтоном і Нью-Делі тривають, і поставки сирої нафти залишаються одним із найскладніших питань. Адміністрація Трампа неодноразово критикувала Індію за торгівлю з росією.

Чотири найбільші російські виробники нафти — "Роснафта", Lukoil PJSC, "Сургутнефтегаз" і "Газпром нефть" — були занесені США до чорного списку, що змусило банки, які працюють з індійськими нафтопереробниками, посилити перевірку будь-яких операцій. Посилення санкцій, ймовірно, також позбавить росію статусу головного постачальника сирої нафти для Індії, відкриваючи шлях для повернення Саудівської Аравії та інших постачальників.

Деякі індійські нафтопереробники, такі як Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. та HPCL-Mittal Energy Ltd., як і раніше повністю уникають російської нафти, кажуть джерела. Приватна компанія Reliance Industries наприкінці листопада заявила, що припинить переробку російської нафти на частині свого гігантського нафтопереробного заводу в Джамнагарі.

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Нью-Делі
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки