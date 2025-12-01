Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти зі знижкою до $5 за барель - Bloomberg

Державні індійські нафтопереробні заводи Indian Oil та Bharat Petroleum відновлюють закупівлі російської сирої нафти зі знижкою близько 5 доларів за барель. Загальні закупівлі Індії навряд чи перевищать 600 000 барелів на добу, а платежі здійснюються в дирхамах ОАЕ та доларах США.

Державні індійські нафтопереробні заводи Indian Oil та Bharat Petroleum відновлюють закупівлі російської сирої нафти зі знижкою близько 5 доларів за барель. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН. Деталі За словами джерел видання, загальні закупівлі Індії навряд чи перевищать третину від рівня, який спостерігався більшу частину цього року, тобто не перевищать 600 000 барелів на добу. Закупівлі санкціонованого нафтопереробника Nayara Energy Ltd., частково належного "Роснафті", зазвичай становили б більше половини цього обсягу. З урахуванням знижок і вартості фрахту, ціни означають, що росія має заробити в середньому близько 40–45 доларів за барель, повідомили джерела. Платежі здійснюються в дирхамах ОАЕ та доларах США. IOC, найбільший нафтопереробник Індії, протягом кількох тижнів купує російську нафту від постачальників, що не перебувають під санкціями, і вже отримав деякі грудневі поставки. BPCL у цей час не закуповувала російські партії. IOC і BPCL не надали коментарів на запити журналістів - зазначає видання. Закупівлі свідчать про обережне повернення до російської нафти серед деяких індійських нафтопереробників, хоча загальний обсяг закупівель на спотовому ринку залишається обмеженим, оскільки компанії оцінюють зміну санкційного середовища. Переговори між Вашингтоном і Нью-Делі тривають, і поставки сирої нафти залишаються одним із найскладніших питань. Адміністрація Трампа неодноразово критикувала Індію за торгівлю з росією. Індія уклала першу довгострокову угоду про постачання скрапленого газу зі США Чотири найбільші російські виробники нафти — "Роснафта", Lukoil PJSC, "Сургутнефтегаз" і "Газпром нефть" — були занесені США до чорного списку, що змусило банки, які працюють з індійськими нафтопереробниками, посилити перевірку будь-яких операцій. Посилення санкцій, ймовірно, також позбавить росію статусу головного постачальника сирої нафти для Індії, відкриваючи шлях для повернення Саудівської Аравії та інших постачальників. Деякі індійські нафтопереробники, такі як Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. та HPCL-Mittal Energy Ltd., як і раніше повністю уникають російської нафти, кажуть джерела. Приватна компанія Reliance Industries наприкінці листопада заявила, що припинить переробку російської нафти на частині свого гігантського нафтопереробного заводу в Джамнагарі. Доходи рф від нафти й газу різко падають: у листопаді можливе просідання на 35% – розрахунки Reuters