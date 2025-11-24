Доходи рф від нафти й газу різко падають: у листопаді можливе просідання на 35% – розрахунки Reuters

$42.270.11
Ексклюзив
14:00 • 1586 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 7802 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 11595 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 10382 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 10243 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 9242 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 7612 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 9910 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 10994 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 10455 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 34892 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 23241 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 19365 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі08:21 • 15377 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 14906 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 7662 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 11534 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 36358 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 62194 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 139670 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Польща
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 19582 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 23467 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 39967 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 50479 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 52128 перегляди
Доходи рф від нафти й газу різко падають: у листопаді можливе просідання на 35% – розрахунки Reuters

Київ • УНН

 • 364 перегляди

За розрахунками Reuters, енергетичні надходження росії в листопаді 2025 року можуть скоротитися на 35% порівняно з минулим роком, до 520 млрд рублів. Це пов'язано з падінням цін на російську нафту та укріпленням рубля.

Доходи рф від нафти й газу різко падають: у листопаді можливе просідання на 35% – розрахунки Reuters

Енергетичні надходження, які є ключовим джерелом доходів російського бюджету, у листопаді можуть обвалитися на третину. На це вказують нові розрахунки Reuters, які демонструють глибоке просідання фінансів кремля через падіння цін на нафту. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За даними Reuters, доходи росії від нафти й газу у листопаді 2025 року можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з тим же місяцем минулого року – до 520 млрд рублів (6,59 млрд доларів). Причинами називають падіння цін на російську нафту та укріплення рубля.

рф підвищує податки та розширює коло платників, очікуючи кошти на військові витрати18.11.25, 18:43 • 6336 переглядiв

Таке зниження є особливо відчутним для москви, яка після початку повномасштабної війни проти України різко збільшила витрати на оборону та сектор безпеки. Доходи від нафти й газу традиційно забезпечують чверть федерального бюджету рф.

За прогнозом Reuters, доходи від оподаткування прибутку енергетичних компаній зменшаться на 7,4% порівняно з жовтнем, а загалом за 11 місяців енергетичні надходження впадуть на 22% – до 8 трильйонів рублів.

Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка14.11.25, 12:03 • 5381 перегляд

Середній рівень оподатковуваної ціни російської нафти за січень–листопад знизився до 57,3 долара за барель проти 68,3 долара торік. Водночас рубль зміцнився до 81,1 за долар (з 91,7 – роком раніше), що також зменшує доходи від експорту.

Офіційні дані міністерства фінансів рф мають бути оприлюднені 3 грудня.

Україна та західні держави неодноразово заявляли, що прагнуть обмежити фінансові можливості росії, щоб змусити її відмовитися від війни. 

Попри це, володимир путін продовжує стверджувати, що санкції не зламають економіку росії та що країна здатна "вижити і процвітати" без співпраці із Заходом.

Спочатку мінфін рф прогнозував 10,94 трильйона рублів енергетичних доходів у 2025 році, однак через падіння цін на нафту знизив прогноз до 8,65 трильйона. Торік росія отримала від нафти й газу 11,13 трильйона рублів.

путіну доповіли про обвал сировинних доходів та рекордний дефіцит бюджету росії23.11.25, 15:52 • 4160 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Україна