Доходи рф від нафти й газу різко падають: у листопаді можливе просідання на 35% – розрахунки Reuters
Київ • УНН
За розрахунками Reuters, енергетичні надходження росії в листопаді 2025 року можуть скоротитися на 35% порівняно з минулим роком, до 520 млрд рублів. Це пов'язано з падінням цін на російську нафту та укріпленням рубля.
Енергетичні надходження, які є ключовим джерелом доходів російського бюджету, у листопаді можуть обвалитися на третину. На це вказують нові розрахунки Reuters, які демонструють глибоке просідання фінансів кремля через падіння цін на нафту. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За даними Reuters, доходи росії від нафти й газу у листопаді 2025 року можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з тим же місяцем минулого року – до 520 млрд рублів (6,59 млрд доларів). Причинами називають падіння цін на російську нафту та укріплення рубля.
Таке зниження є особливо відчутним для москви, яка після початку повномасштабної війни проти України різко збільшила витрати на оборону та сектор безпеки. Доходи від нафти й газу традиційно забезпечують чверть федерального бюджету рф.
За прогнозом Reuters, доходи від оподаткування прибутку енергетичних компаній зменшаться на 7,4% порівняно з жовтнем, а загалом за 11 місяців енергетичні надходження впадуть на 22% – до 8 трильйонів рублів.
Середній рівень оподатковуваної ціни російської нафти за січень–листопад знизився до 57,3 долара за барель проти 68,3 долара торік. Водночас рубль зміцнився до 81,1 за долар (з 91,7 – роком раніше), що також зменшує доходи від експорту.
Офіційні дані міністерства фінансів рф мають бути оприлюднені 3 грудня.
Україна та західні держави неодноразово заявляли, що прагнуть обмежити фінансові можливості росії, щоб змусити її відмовитися від війни.
Попри це, володимир путін продовжує стверджувати, що санкції не зламають економіку росії та що країна здатна "вижити і процвітати" без співпраці із Заходом.
Спочатку мінфін рф прогнозував 10,94 трильйона рублів енергетичних доходів у 2025 році, однак через падіння цін на нафту знизив прогноз до 8,65 трильйона. Торік росія отримала від нафти й газу 11,13 трильйона рублів.
