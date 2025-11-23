$42.150.00
путіну доповіли про обвал сировинних доходів та рекордний дефіцит бюджету росії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Начальник податкової служби рф данило єгоров повідомив путіну про падіння доходів від нафтогазового сектору на 2 трлн рублів. Офіційний дефіцит бюджету рф вже досяг 4,2 трлн рублів, що на 4,3 трлн більше, ніж минулого року.

путіну доповіли про обвал сировинних доходів та рекордний дефіцит бюджету росії

Керівник федеральної податкової служби рф данило єгоров повідомив путіну про падіння доходів від нафтогазового сектору на 2 трлн рублів, що пришвидшило загальне погіршення фінансового стану російського бюджету. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на доповідь єгорова, пише УНН.

Деталі

єгоров визнав, що за 10 місяців 2025 року доходи від сировинного експорту різко просіли, проте намагався заспокоїти диктатора, заявивши про нібито зростання несировинних надходжень на 3 трлн рублів і "стабільність бюджетної системи".

рф підвищує податки та розширює коло платників, очікуючи кошти на військові витрати18.11.25, 18:43 • 6302 перегляди

Офіційні дані мінфіну рф малюють іншу картину: дефіцит уже досяг 4,2 трлн рублів – на 4,3 трлн більше, ніж торік. Прогнозований показник до кінця року – 5,7 трлн рублів.

Матеріальне становище росіян погіршується: лише 8% відзначають збільшення статку - ЦПД23.11.25, 06:30 • 6088 переглядiв

Провалені майже всі ключові податкові статті:

  • ПДВ – мінус 1,3 трлн рублів,
    • ввізні мита та акцизи – мінус 328 млрд,
      • податок на прибуток – мінус 160 млрд,
        • ПДФО – мінус 36 млрд,
          • утилізаційний збір – мінус 888 млрд рублів.

            Аналітики відзначають: сукупні цифри свідчать про системне падіння економіки рф та поглиблення бюджетної кризи.

            Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка14.11.25, 12:03 • 5354 перегляди

            Степан Гафтко

