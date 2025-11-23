путіну доповіли про обвал сировинних доходів та рекордний дефіцит бюджету росії
Київ • УНН
Начальник податкової служби рф данило єгоров повідомив путіну про падіння доходів від нафтогазового сектору на 2 трлн рублів. Офіційний дефіцит бюджету рф вже досяг 4,2 трлн рублів, що на 4,3 трлн більше, ніж минулого року.
Керівник федеральної податкової служби рф данило єгоров повідомив путіну про падіння доходів від нафтогазового сектору на 2 трлн рублів, що пришвидшило загальне погіршення фінансового стану російського бюджету. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на доповідь єгорова, пише УНН.
Деталі
єгоров визнав, що за 10 місяців 2025 року доходи від сировинного експорту різко просіли, проте намагався заспокоїти диктатора, заявивши про нібито зростання несировинних надходжень на 3 трлн рублів і "стабільність бюджетної системи".
Офіційні дані мінфіну рф малюють іншу картину: дефіцит уже досяг 4,2 трлн рублів – на 4,3 трлн більше, ніж торік. Прогнозований показник до кінця року – 5,7 трлн рублів.
Провалені майже всі ключові податкові статті:
- ПДВ – мінус 1,3 трлн рублів,
- ввізні мита та акцизи – мінус 328 млрд,
- податок на прибуток – мінус 160 млрд,
- ПДФО – мінус 36 млрд,
- утилізаційний збір – мінус 888 млрд рублів.
Аналітики відзначають: сукупні цифри свідчать про системне падіння економіки рф та поглиблення бюджетної кризи.
