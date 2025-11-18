рф підвищує податки та розширює коло платників, очікуючи кошти на військові витрати
Київ • УНН
Держдума РФ схвалила підвищення ПДВ з 20% до 22% з 2026 року, очікуючи додатковий трильйон рублів до бюджету. Зміни також знижують поріг річного доходу для підприємств, що зобов'язані стягувати ПДВ, з 60 до 10 мільйонів рублів.
На тлі майже чотирирічного повномасштабного вторгення росії в Україну, москва шукає нові джерела доходів для стимулювання своєї економіки. Сьогодні госдума рф внесла суттєві зміни у податок на додану вартість (ПДВ), які почнуть діяти з 2026 року. Передає УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
В рф схвалили нове підвищення податків: у другому читанні (перед яким до тексту документа вносяться основні зміни) затверджено законопроект щодо змін стосовно податків, зокрема підвищення ПДВ із 20% до 22% (крім лінійки соціально значимих товарів).
Як очікується нові зміни додадуть до державного бюджету росії цілий трильйон рублів (близько 12,3 мільярда доларів).
За даними AP, нове законодавство знижує поріг для підприємств, які зобов'язані стягувати ПДВ: з 60 мільйонів рублів (близько 739 000 доларів) річного доходу від продажів до 10 мільйонів рублів (близько 123 000 доларів).
Раніше вже повідомлялося, що з 2026 року у росії зростуть податки, оскільки ще у вересні міністерство фінансів рфзаклало у проект бюджету на 2026 рік та плановий період 2027-2028 років підвищення податку на додану вартість (ПДВ).
Витрати на збройні сили країни-окупанта залишаться найбільшою статтею бюджету рф. У 2026 році оборонні витрати становитимуть понад 12 трлн рублів або майже 30% усіх видатків бюджету росії.
Нагадаємо
росія "вимушено може вживати заходів для забезпечення безпеки", попередив прессекретар путіна дмитро пєсков, прокоментувавши прогноз глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що москва до 2028-29 років здатна заподіяти російський військовий удар по території країн НАТО.
