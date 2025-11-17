"Змушені вживати заходів": у кремлі відповіли на застереження міністра оборони ФРН про початок війни рф-НАТО
Київ • УНН
Прес-секретар президента росії дмитро пєсков заявив, у відповідь на попередження міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про можливий напад рф на НАТО, що росія "може вживати заходів для забезпечення безпеки".
За словами прес-секретаря президента росії дмитра пєскова, росія "вимушено може вживати заходів для забезпечення безпеки". Так у москві відреагували на попередження очільника Міноборони Німеччини Борис Пісторіуса про те, що рф до 2028-29 років здатна завдати удару державі НАТО. Передає УНН із посиланням на росЗМІ та FAZ.
Деталі
На запитання російського кореспондента про те, як у кремлі сприймають попередження міністра оборони Німеччини, дмитро пєсков сказав наступне:
Подібна мілітаристська риторика все частіше звучить із Європи
У росії, за словами представника путіна, "немає прихильників будь-якої конфронтації з НАТО".
Але вимушено ми можемо вживати заходів щодо забезпечення нашої безпеки
Контекст
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив, що конфронтація між НАТО та рф у наступні роки може бути реалістичним сценарієм.
Військові експерти та розвідслужби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили до рівня, що дозволяє їй завдати удару державі-члену НАТО на сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року. Однак тепер є й ті, хто каже, що це можливо вже у 2028 році, а деякі військові історики навіть вважають, що ми вже мали останнє мирне літо.
Пісторіус зазначив, що до 2029 рік Німеччина має бути здатна захистити себе: як засіб стримування росії і як гарантія безпеки союзників по НАТО на східному фланзі Європи.
Нагадаємо
У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що переговори з росією малоефективні, тому європейці повинні зосередитися на зміцненні обороноздатності України.
Дипломатичні зусилля не призводять до прориву, зазначив Пісторіус.
Німеччина виділить 150 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України в рамках механізму PURL. Ця ініціатива передбачає прискорене постачання Україні американського озброєння, фінансованого європейськими партнерами.