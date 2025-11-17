За словами прес-секретаря президента росії дмитра пєскова, росія "вимушено може вживати заходів для забезпечення безпеки". Так у москві відреагували на попередження очільника Міноборони Німеччини Борис Пісторіуса про те, що рф до 2028-29 років здатна завдати удару державі НАТО. Передає УНН із посиланням на росЗМІ та FAZ.

На запитання російського кореспондента про те, як у кремлі сприймають попередження міністра оборони Німеччини, дмитро пєсков сказав наступне:

У росії, за словами представника путіна, "немає прихильників будь-якої конфронтації з НАТО".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив, що конфронтація між НАТО та рф у наступні роки може бути реалістичним сценарієм.

Військові експерти та розвідслужби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили до рівня, що дозволяє їй завдати удару державі-члену НАТО на сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року. Однак тепер є й ті, хто каже, що це можливо вже у 2028 році, а деякі військові історики навіть вважають, що ми вже мали останнє мирне літо.