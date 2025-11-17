$42.040.02
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 6004 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
07:00 • 24655 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18916 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 16283 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19394 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15829 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25568 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41747 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34261 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
"Змушені вживати заходів": у кремлі відповіли на застереження міністра оборони ФРН про початок війни рф-НАТО

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Прес-секретар президента росії дмитро пєсков заявив, у відповідь на попередження міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про можливий напад рф на НАТО, що росія "може вживати заходів для забезпечення безпеки". Але підкреслив, що москва не прагне конфронтації з країнами НАТО.

"Змушені вживати заходів": у кремлі відповіли на застереження міністра оборони ФРН про початок війни рф-НАТО

За словами прес-секретаря президента росії дмитра пєскова,  росія "вимушено може вживати заходів для забезпечення безпеки". Так у москві відреагували на попередження очільника Міноборони Німеччини Борис Пісторіуса про те, що рф до 2028-29 років здатна завдати удару державі НАТО. Передає УНН із посиланням на росЗМІ та FAZ.

Деталі

На запитання російського кореспондента про те, як у кремлі сприймають попередження міністра оборони Німеччини, дмитро пєсков сказав наступне:

Подібна мілітаристська риторика все частіше звучить із Європи

- сказав пєсков.

У росії, за словами представника путіна, "немає прихильників будь-якої конфронтації з НАТО". 

Але вимушено ми можемо вживати заходів щодо забезпечення нашої безпеки

-  зазначив пєсков. 

Контекст

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив, що конфронтація між НАТО та рф у наступні роки може бути реалістичним сценарієм.

Військові експерти та розвідслужби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили до рівня, що дозволяє їй завдати удару державі-члену НАТО на сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року. Однак тепер є й ті, хто каже, що це можливо вже у 2028 році, а деякі військові історики навіть вважають, що ми вже мали останнє мирне літо.

- повідомив Пісторіус виданню FAZ.

Пісторіус зазначив, що до 2029 рік Німеччина має бути здатна захистити себе: як засіб стримування росії і як гарантія безпеки союзників по НАТО на східному фланзі Європи.

Нагадаємо

У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що переговори з росією малоефективні, тому європейці повинні зосередитися на зміцненні обороноздатності України

Дипломатичні зусилля не призводять до прориву, зазначив Пісторіус.

Німеччина виділить 150 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України в рамках механізму PURL. Ця ініціатива передбачає прискорене постачання Україні американського озброєння, фінансованого європейськими партнерами.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Борис Пісторіус
Європа
Німеччина
Україна