По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия "вынужденно может принимать меры для обеспечения безопасности". Так в Москве отреагировали на предупреждение главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что РФ к 2028-2029 годам способна нанести удар государству НАТО. Передает УНН со ссылкой на росСМИ и FAZ.

Детали

На вопрос российского корреспондента о том, как в Кремле воспринимают предупреждение министра обороны Германии, Дмитрий Песков сказал следующее:

Подобная милитаристская риторика все чаще звучит из Европы - сказал Песков.

В России, по словам представителя Путина, "нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО".

Но вынужденно мы можем принимать меры по обеспечению нашей безопасности - отметил Песков.

Контекст

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что конфронтация между НАТО и РФ в следующие годы может быть реалистичным сценарием.

Военные эксперты и разведслужбы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы до уровня, позволяющего ей нанести удар государству-члену НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года. Однако теперь есть и те, кто говорит, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что у нас уже было последнее мирное лето. - сообщил Писториус изданию FAZ.

Писториус отметил, что к 2029 году Германия должна быть способна защитить себя: как средство сдерживания России и как гарантия безопасности союзников по НАТО на восточном фланге Европы.

Напомним

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что переговоры с Россией малоэффективны, поэтому европейцы должны сосредоточиться на укреплении обороноспособности Украины.

Дипломатические усилия не приводят к прорыву, отметил Писториус.

Германия выделит 150 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины в рамках механизма PURL. Эта инициатива предусматривает ускоренную поставку Украине американского вооружения, финансируемого европейскими партнерами.