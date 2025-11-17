"Вынуждены принимать меры": в кремле ответили на предостережение министра обороны ФРГ о начале войны рф-НАТО

$42.040.02
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 1934 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 9198 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26725 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 20115 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 17247 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 19901 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16142 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25632 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41803 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Популярные новости
кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW17 ноября, 03:31 • 4744 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены07:16 • 3066 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 11530 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 10095 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 6270 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26726 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 69401 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 64198 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 120237 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 99370 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 10112 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 11545 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 16696 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 35967 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 120237 просмотра
"Вынуждены принимать меры": в кремле ответили на предостережение министра обороны ФРГ о начале войны рф-НАТО

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, в ответ на предупреждение министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном нападении рф на НАТО, что россия "может принимать меры для обеспечения безопасности". Но подчеркнул, что москва не стремится конфронтации со странами НАТО.

"Вынуждены принимать меры": в кремле ответили на предостережение министра обороны ФРГ о начале войны рф-НАТО

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия "вынужденно может принимать меры для обеспечения безопасности". Так в Москве отреагировали на предупреждение главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о том, что РФ к 2028-2029 годам способна нанести удар государству НАТО. Передает УНН со ссылкой на росСМИ и FAZ.

Детали

На вопрос российского корреспондента о том, как в Кремле воспринимают предупреждение министра обороны Германии, Дмитрий Песков сказал следующее:

Подобная милитаристская риторика все чаще звучит из Европы

- сказал Песков.

В России, по словам представителя Путина, "нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО".

Но вынужденно мы можем принимать меры по обеспечению нашей безопасности

- отметил Песков.

Контекст

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил, что конфронтация между НАТО и РФ в следующие годы может быть реалистичным сценарием.

Военные эксперты и разведслужбы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы до уровня, позволяющего ей нанести удар государству-члену НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года. Однако теперь есть и те, кто говорит, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что у нас уже было последнее мирное лето.

- сообщил Писториус изданию FAZ.

Писториус отметил, что к 2029 году Германия должна быть способна защитить себя: как средство сдерживания России и как гарантия безопасности союзников по НАТО на восточном фланге Европы.

Напомним

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что переговоры с Россией малоэффективны, поэтому европейцы должны сосредоточиться на укреплении обороноспособности Украины.

Дипломатические усилия не приводят к прорыву, отметил Писториус.

Германия выделит 150 миллионов евро на приобретение американского вооружения для Украины в рамках механизма PURL. Эта инициатива предусматривает ускоренную поставку Украине американского вооружения, финансируемого европейскими партнерами.

Игорь Тележников

