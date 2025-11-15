Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України

Німеччина виділить 150 мільйонів євро на придбання американського озброєння для України. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після зустрічі з главами оборонних відомств Великої Британії, Франції, Італії та Польщі, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Зазначається, що кошти будуть надані у межах механізму PURL. Ініціатива передбачає прискорене постачання Україні американського озброєння та військових систем, які фінансують європейські партнери.

За словами посла США в НАТО Метью Вітакера, у 2026 році через цю програму планують залучити від 12 до 15 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння, необхідного Україні для продовження боротьби на фронті.

Цієї осені Німеччина вже профінансувала великий пакет PURL на 500 мільйонів євро, і тепер є ще одна новина. Ми домовилися у короткий термін долучитися до ще одного пакету - сказав Пісторіус.

Він наголосив, що росія здійснює масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні четвертої зими великої війни.

"путін прагне зробити цю зиму максимально важкою для України, підірвати моральний дух та зламати опір українців", - зауважив очільник оборонного відомства ФРН.

Механізм PURL

США та НАТО запустили механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ціль якого пришвидшити постачання критично важливого американського озброєння Україні за підтримки партнерських внесків.

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – це ініціатива, у межах якої союзники купують озброєння у США для України. Програма включає регулярні пакети, кожен вартістю близько 500 мільйонів доларів. Україна складає список найбільш потрібної зброї.

У жовтні 2025 року Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО приєдналися до програми PURL.

Нагадаємо

Північні та Балтійські союзники по НАТО 13 листопада оголосили про фінансування спільного пакету PURL на суму 500 мільйонів доларів для України. Цей пакет включає військове обладнання та боєприпаси зі Сполучених Штатів.

