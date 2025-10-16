17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО приєдналися до програми PURL, яка дозволяє постачання американської зброї Україні. Спочатку було шість країн, але після зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем їх кількість зросла до 17.
17 країн-членів НАТО тепер прихильні програмі PURL, яка дозволяє союзникам поставки американської зброї для України, заявив Генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем 15 жовтня, пише УНН.
Сьогодні, ми почали, фактично сьогодні, з шести країн-членів, які заявили про прихильність PURL. Початково шість. Отже, були Нідерланди та Німеччина, Канада, а потім Швеція, Норвегія та Данія. Але за результатами сьогоднішньої зустрічі у нас понад половина всіх країн-членів, тобто понад шістнадцять, сімнадцять країн-членів, які зараз заявили про прихильність PURL
Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – це ініціатива під керівництвом НАТО, у межах якої союзники купують озброєння у США для України. Програма включає регулярні пакети, кожен вартістю близько 500 мільйонів доларів. Україна складає список найбільш потрібної зброї.
