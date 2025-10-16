$41.750.14
48.240.10
ukenru
05:41 • 1200 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 5662 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 9792 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 23243 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 48294 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 49436 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 41306 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 40034 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 28459 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 21209 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.7м/с
83%
755мм
Популярнi новини
Рейд російських окупантів проти кримськотатарських жінок у Криму: МЗС виступило з заявою15 жовтня, 20:59 • 9416 перегляди
Ощадливе використання електроенергії: українцям нагадали основні правила15 жовтня, 22:57 • 6650 перегляди
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА01:02 • 8086 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи02:44 • 10902 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України03:03 • 9266 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 35712 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 50134 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 43950 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 43661 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 68373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Вашингтон
Індія
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 16000 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 65796 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 44504 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 47099 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 52959 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Іскандер (ОТРК)
МіГ-31

17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО приєдналися до програми PURL, яка дозволяє постачання американської зброї Україні. Спочатку було шість країн, але після зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем їх кількість зросла до 17.

17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте

17 країн-членів НАТО тепер прихильні програмі PURL, яка дозволяє союзникам поставки американської зброї для України, заявив Генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем 15 жовтня, пише УНН.

Сьогодні, ми почали, фактично сьогодні, з шести країн-членів, які заявили про прихильність PURL. Початково шість. Отже, були Нідерланди та Німеччина, Канада, а потім Швеція, Норвегія та Данія. Але за результатами сьогоднішньої зустрічі у нас понад половина всіх країн-членів, тобто понад шістнадцять, сімнадцять країн-членів, які зараз заявили про прихильність PURL

- заявив Рютте.

Шмигаль попросив країни НАТО інвестувати 0,25% ВВП в оборону України15.10.25, 17:28 • 2150 переглядiв

Доповнення

Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) – це ініціатива під керівництвом НАТО, у межах якої союзники купують озброєння у США для України. Програма включає регулярні пакети, кожен вартістю близько 500 мільйонів доларів. Україна складає список найбільш потрібної зброї.

США готові зробити свою частину у справі оборони України - Гегсет15.10.25, 17:45 • 2576 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Данія
Канада
Швеція
Норвегія
Німеччина
Нідерланди
Україна
Денис Шмигаль